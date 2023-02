LAVALLÉE, Roger



À Châteauguay, le 10 février 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Roger Lavallée.Il laisse dans le deuil sa fille Katie, ses petits-enfants Maïka et Ludovik, ses frères et soeurs Hélène (José), Denise (Roger), Jean, Monique (Jacques), Suzanne (André), Diane, Lise (Alain) et Daniel ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :le dimanche 5 mars de 13h à 16h30. Une cérémonie aura lieu à 16h30 au même endroit.