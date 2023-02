«À 10 ans, j’ai dû choisir entre mon père et ma mère» -Georges Laraque

Georges Laraque est né un 7 décembre, à 11 h 06, au Centre hospitalier de St. Mary, à Montréal. Son père, Edy, du Cap-Haïtien, et sa mère, Évelyne, de Port-au-Prince, sont venus vivre au Québec dans leur vingtaine.

Jackie Robinson a été une source d’inspiration pour lui. À l’école primaire, à Tracy, le livre sur la vie de Jackie Robinson, le premier Afro-Américain à jouer dans le baseball majeur, l’a marqué. Son courage lui a appris à ne jamais se laisser abattre et encore moins donner raison à ceux qui avaient des propos racistes. Ces commentaires sont devenus sa source de motivation.

Vous étiez l’une des premières familles haïtiennes à Tracy.

Je dirais plutôt les premiers Noirs. Je me souviens bien des dix années de mon enfance passées au 8755, rue D’Argenson, à Tracy. Le choix de vivre à Tracy s’était fait en raison du travail de mon père, ingénieur de formation et détenteur de trois maîtrises, qui avait déniché un boulot aux Poudres métalliques.

Les coups de ceinturon faisaient partie de la discipline de ton père.

Aujourd’hui, cela semble dur, mais vous devez vous rappeler qu’à l’époque, ça faisait partie des coutumes pour élever des enfants à Haïti. Cependant, ma mère était une femme douce.

Une rencontre mémorable de ton père avec les professeurs.

Il leur a dit qu’ils pouvaient me donner des coups de ceinturon pour me discipliner. Les profs lui ont fait comprendre que cette méthode ne faisait pas partie des mesures disciplinaires à l’école.

Ta sœur et toi étiez hyperactifs.

Tellement que les docteurs voulaient nous prescrire du Ritalin. Mon père, qui arrivait à peine de Haïti, les a menacés de venir à l’école avec une hache si jamais ils nous donnaient des médicaments.

Pourquoi as-tu dû choisir entre ton père et ta mère ?

Mes parents ont divorcé. Alors que j’avais 10 ans, le juge m’a convoqué en cour. Il m’a demandé de choisir au nom de ma sœur, Daphney, de mon frère, Jules-Edy, et en mon nom, qui aurait la garde des enfants.

Pourquoi as-tu choisi ton père ?

Oui, mon père était très sévère, mais je pensais qu’il serait la meilleure personne pour nous guider tout au long de nos vies.

Tu étais populaire à l’école.

À l’école, j’étais un premier de classe et populaire auprès des élèves. Lorsque je fréquentais le Collège Brébeuf, j’ai adoré étudier le théâtre. Cependant, au hockey mineur, j’étais un Noir qui n’avait pas sa place, même si j’étais performant dans ma position.

Tu as été continuellement rétrogradé d’une catégorie.

Même si j’étais le meilleur joueur au camp d’entraînement, j’ai toujours été rétrogradé d’une catégorie, dans laquelle je dominais par la suite.

Tu as raté une saison complète du hockey mineur.

Mon père a décidé de me retirer de la catégorie pee-wee, car il appréhendait que la haine que je vivais au hockey m’affecte plus vieux.

Tu as pratiqué plusieurs sports.

Le ski alpin, le ski de fond, l’athlétisme et la natation en groupe, le football, et sans aucun doute mon sport favori, le soccer. D’ailleurs, mon père chronométrait notre temps, à ma sœur et moi, sur la piste d’athlétisme, s’assurant qu’on progressait chaque semaine, car il voulait que nous soyons en bonne forme physique.

Tu lisais un livre par semaine.

Mon père a toujours cru que les études étaient plus importantes que le sport. Chaque semaine, je devais lire un livre. Pour aller jouer avec mes amis la fin de semaine, je devais passer avec succès le test oral que mon père avait préparé concernant le livre.

Ton père a décidé de déménager la famille à Longueuil.

Il ne voulait plus que je joue au hockey, mais j’ai tellement persisté que nous sommes partis à Longueuil pendant un an avant d’aller vivre à Ville d’Anjou. Cependant, les propos racistes étaient toujours présents.

Quel a été ton premier emploi ?

Plus jeune, avant d’aller travailler au McDonald’s à Saint-Michel ou au dépanneur à Ville d’Anjou, je tondais le gazon, pelletais la neige pour nettoyer l’entrée des garages et distribuais des pamphlets aux portes, me permettant d’acheter de l’équipement de hockey.

Tu me soulignes que tu as vécu une jeunesse violente.

Une fois à la maison, je craignais mon père qui régnait par l’utilisation du ceinturon, et à l’extérieur de la maison, les insultes raciales persistaient. Pour un petit gars de 11 ans, c’était très difficile.

Le sport t’a permis de maintenir un équilibre mental.

J’ai canalisé les propos racistes qui sont devenus ma source de motivation pour réaliser mon rêve de jouer dans la LNH pendant 13 ans.

Norman Flynn a cru en toi.

Norman, l’entraîneur-chef des Lynx de Saint-Jean de la LHJMQ, m’a repêché même si j’évoluais dans la catégorie bantam. Il m’a donné ma chance, ce qui m’a ouvert les portes vers une carrière dans la LNH.

Cependant, ton père t’a empêché de jouer ta première année junior.

Au hockey mineur, je devais porter une grille complète pour couvrir mon visage tandis qu’au hockey junior, c’était une demi-visière. Il était hors de question que mon père signe l’autorisation pour me permettre de jouer dans ces conditions. Me voilà de retour au hockey midget AAA.

Ton coéquipier David-Alexandre Beauregard a joué un rôle important.

David-Alexandre et moi sommes toujours liés d’amitié. Avec le Montréal-Bourassa midget AAA, il m’a continuellement aidé à développer mes talents de hockeyeur. [Comme j’étais] jumelé à David-Alexandre et Sylvain Sénéchal dans le même trio, leur vitesse m’obligeait à dépasser mes attentes.

Comment juges-tu ton père aujourd’hui ?

Il a été très sévère, mais il a toujours cru que cela nous aiderait à devenir de meilleures personnes. Il a eu raison.

Tu es père de merveilleux jumeaux.

Milayna et Marcus demeurent à Edmonton avec leur mère. Ils sont de merveilleux enfants, que je vais voir régulièrement à Edmonton. Durant l’été, ils viennent passer un mois au Québec.