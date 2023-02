Coulombe, Francine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Francine Coulombe, le 3 janvier 2023 à l'âge de 72 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel (Sylvie), son copain Yvon Chrétien, ses petits-enfants Coralie et Olivier, ses neveux et cousins ainsi que tous ses parents et amis.La famille recevra vos condoléances au Mausolée Saint-Martin, édifice a l'arrière du complexele samedi 25 février de 12h à 16h. Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée à 15h30. Suivra la mise en niche avec les proches.Au lieu de fleurs, un don pour les enfants malades serait apprécié.