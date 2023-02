GAUVIN, Gérard



À Sainte-Anne-de-Bellevue, le vendredi 10 février 2023, est décédé Gérard Gauvin, à l'âge 90 ans.Il laisse dans le deuil son épouse des 67 dernières années Jeannette Barrette, ses enfants Suzanne (Yves), Denis (Irma), Robert (Joanne), Paul (Elena), Marc (Nadia), Guy (Marlène) et Lise (Laurent), ses petits-enfants Marie, Émile, Anthony, Stéphanie, Véronique, Patrick, Rachel, Daniel, Timothée, Nicholas et Vincent, ses arrière-petits-enfants Élodie, Liana et Diego, sa soeur Thérèse, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le jeudi 2 mars à la maison funérairede 16h à 20h ainsi qu'en l'église St-Joachim (2 av. Sainte-Anne, Pointe-Claire, QC) le vendredi 3 mars à 12h, suivi du service funéraire à 13h.En lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne seraient grandement appréciés.fqv-qvf.ca/donnez/