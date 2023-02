GIGUÈRE, François



À St-Joseph-du-Lac, le 2 décembre 2022, est décédé François Giguère à l'âge de 81 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Trottier, ses filles Julie (Richard) et Milène (Pierre), ses petits-enfants Samuel et Dariane (Shawn), son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 24 février 2023 de 13h à 16h au:SAINT-EUSTACHE