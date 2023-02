«Abdel veut aller à l’école»: un enfant trisomique manifeste pour son droit à l’éducation

Plus d'une trentaine de personnes ont manifesté devant le ministère de l'Éducation samedi pour réclamer une intervention afin qu'un jeune garçon trisomique de 11 ans puisse réintégrer son école, qui l'avait expulsé.

« Chaque matin, il s’habille et se met devant la porte en disant qu’il veut aller à l’école. Ça lui manque beaucoup », a raconté sa sœur aînée, Nour Djilani Kobibi.

Photo Nour Djilani Kobibi

Depuis trois mois, la famille du petit Abdelkader alterne les congés sans solde pour s’occuper de l’enfant, atteint de trisomie 21. Mais ce n’est pas une solution à long terme, selon elle.

« L’école l’a expulsé sous prétexte qu’il est un enfant agressif et qu’il est un danger pour le personnel, mais je connais mon frère et ce n’est pas du tout le cas. Oui, il lui arrive de faire des bêtises, mais jamais au point de dire que c’est un danger public et qu’il ne peut plus fréquenter l’école », a expliqué Nour.

Photo Nour Djilani Kobibi

Au cours des semaines qui ont suivi l’expulsion de leur fils, les parents d’Abdel ont cogné à toutes les portes, troublés que le système scolaire puisse rester impassible devant leur détresse.

« On a frappé partout, sans résultats. Aujourd’hui, on est ici devant le ministère parce que notre fils ne va plus à l’école pour des raisons directement liées à l’incompétence de certains adultes qui l’encadraient », a déclaré samedi le père d’Abdel, Belkacem Djilani Kobibi.

Protestation

Une trentaine de proches et parents d’enfants à besoins particuliers étaient réunis sur la rue Fullum samedi après-midi pour soutenir Abdel et sa famille.

« On demande au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, d’intervenir pour qu’Abdel rejoigne immédiatement une école qui réponde à ses besoins et que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour que les droits de tous les élèves soient respectés, dont celui d’aller à l’école », a indiqué son père.

Photo Nour Djilani Kobibi

Selon lui, le gouvernement devrait allouer davantage de moyens financiers aux écoles pour enfants handicapés afin de former adéquatement le personnel et répondre aux besoins des élèves à besoins particuliers.

« Nous, les parents d’enfants handicapés, vivons amèrement la discrimination qui est exercée à l’égard de nos enfants. Il est temps que les choses changent et que le gouvernement intervienne pour mettre fin à cette situation désastreuse », a affirmé M. Djilani Kobibi.