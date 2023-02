«Ant-Man et la Guêpe: Quantumania»: «C’est grâce à Jean-Marc Vallée que j’ai eu ce rôle» - Kathryn Newton

Toute petite, elle se voyait en vedette d’un Marvel. C’est désormais chose faite puisqu’elle incarne Cassie Lang, la fille d’Ant-Man joué par Paul Rudd. Oui, Kathryn Newton vit son rêve d’enfance et elle nous a dévoilé les coulisses du film à grand déploiement.

Kathryn Newton a découvert son premier Marvel avec son père. «J’ai vu Iron Man quand j’avais huit ans, je crois. Et depuis ce temps, j’ai toujours voulu être une super héroïne de Marvel, ça me faisait rêver», a-t-elle dit aux médias rassemblés lors de la conférence de presse de présentation du film qui s’est tenue à Los Angeles la semaine dernière.

Dans Ant-Man et la Guêpe: Quantumania, Scott Lang (Paul Rudd) est devenu une célébrité après avoir sauvé le monde des griffes de Thanos. Hope, alias La Guêpe (Evangeline Lilly) s’occupe de la multinationale familiale tandis que Hank (Michael Douglas), Janet (Michelle Pfeiffer) et Cassie (Kathryn Newton) effectuent différentes expériences et recherches sur le royaume quantique. Mais un accident les propulse tous dans cet univers étrange dans lequel ils seront confrontés à Kang le conquérant (Jonathan Majors), à son laquais MODOK (Corey Stoll), mais aussi à de drôles d’êtres tels que Krylar (Bill Murray) ou Quaz (William Jackson Harper) et Jentorra (Katy O'Brian).

Du travail...

Kathryn Newton n’est pas une nouvelle venue. Elle a débuté sa carrière à l’âge de quatre ans dans le «soap» All My Children et a fait ses premiers pas au grand écran dans Sale prof aux côtés de Cameron Diaz. Le succès, elle l’a rencontré en donnant la réplique à Ryan Reynolds et Justice Smith dans Pokémon: Détective Pikachu (dans lequel elle a d’ailleurs été doublée par Ludivine Reding dans la version en français présentée au Québec).

Son rôle dans Ant-Man et la Guêpe: Quantumania, elle le doit à Sarah Finn, responsable de la distribution pour Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri et Pokémon: Détective Pikachu, deux longs métrages dans lesquels on trouve Kathryn Newton.

«Elle a cru en moi, a-t-elle indiqué en entrevue à l’Agence QMI alors qu’elle se trouvait à Toronto. J’ai ensuite eu une rencontre avec Peyton Reed, le réalisateur. J’étais dans mon placard parce que c’est l’endroit le plus silencieux de la maison puisque j’ai trois caniches. Nous avons parlé de Cassie Lang, de l’histoire d’un père et de sa fille qui renouent le contact et d’un nouveau méchant appelé Kang. Je me souviens de lui avoir dit que ce serait un film extraordinaire et que l’actrice qui serait choisie pour incarner Cassie vivrait une expérience merveilleuse.»

Capture d'écran Youtube

«Une semaine plus tard, je répondais aux questions des journalistes pour Freaky et j’ai répondu “Une super héroïne” quand on m’a demandé quel était mon rôle idéal. Et quelques jours plus tard, j’ai reçu l’appel me proposant le rôle de Cassie!», a-t-elle ajouté.

Dans le royaume quantique, Cassie met la main à la pâte. Elle possède désormais un costume qui ressemble à celui de son père, Scott, et est donc capable de se battre, de rapetisser et de devenir géante.

«J’ai commencé mon entraînement six mois avant le début du tournage, je cours dans plus de la moitié du film, nous a-t-elle expliqué. Peyton ne voulait pas du tout que je modifie mon corps, il fallait que j’acquière de l’endurance puisque Cassie est jeune. J’ai surtout appris à tomber et à encaisser les coups. Cela m’a permis d’avoir confiance en moi et de tourner pendant 10 heures sans m’écrouler. Je suis sportive, je suis une golfeuse et j’ai donc, d’une certaine manière, eu l’impression que je m’étais entraînée toute ma vie pour ce rôle.»

L’héritage de Jean-Marc Vallée

Avant et pendant le tournage, Kathryn Newton a pu compter sur Paul Rudd qui lui a dispensé de judicieux conseils.

«Paul est tout simplement la personne la plus gentille du monde. Il m’a encouragé à prendre des risques, à ne pas me censurer. Il m’a dit que c’était normal d’avoir peur, de ne pas savoir et qu’il fallait que je pratique le lâcher-prise. C’est simple, je veux lui ressembler maintenant. C’est pour cette raison que la relation père-fille a été si simple à établir. Il est ouvert et m’a donné tout l’espace dont j’avais besoin pour m’amuser.»

Car, «sur le plateau, le royaume quantique était un désordre total», a-t-elle expliqué, faisant référence au fait que les acteurs n’avaient aucune idée de ce que le département des effets spéciaux allait ajouter en postproduction. «Je ne savais pas du tout ce que je regardais, ça n’avait aucun sens. Et je suis tellement heureuse du résultat final. C’est d’ailleurs ce que j’apprécie des Marvel, ce sont des films qui vous transportent ailleurs, un peu comme un conte de fées.»

À la télévision, elle a été de la distribution de Petits secrets, grands mensonges et a donc travaillé sous la direction de Jean-Marc Vallée dont les techniques de travail lui ont appris énormément de choses.

«Les films Marvel m’ont toujours inspirée et fait rêver. Le fait d’avoir travaillé avec Jean-Marc Vallée est l’une des raisons pour lesquelles je fais partie de ce film, c’est grâce à lui que j’ai eu ce rôle. Vous savez, tout mène toujours quelque part, a-t-elle dit. J’avais un tout petit rôle dans Petits secrets, grands mensonges, mais Jean-Marc m’a encouragée à prendre ma place, de la même manière que ce qu’ont fait Paul et Peyton.»

«On croit que de tourner un Marvel sera un exercice très technique, mais c’était un processus très similaire à Petits secrets, grands mensonges. Jean-Marc Vallée ne voulait pas que nous répétions, nous n’avons pas répété pour Ant-Man et la Guêpe: Quantumania. Nous avons tout essayé. Nous avons approché les personnages de ce Ant-Man comme ceux d’une production indépendante et nous nous sommes concentrés sur le cœur de l’histoire qui, au fond, est celle d’un père et de sa fille. J’aime dire que ce film est un “road movie” à travers le royaume quantique, un “road movie” entre un père et sa fille. Et quand on y pense, c’est un film à petit budget», a conclu Kathryn Newton.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania déboule sur les écrans des cinémas de la province dès le 17 février.

Kang le conquérant, le méchant très méchant...

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania est le film qui, non seulement inaugure la cinquième phase de l’UCM, mais présente aussi Kang le conquérant, le nouvel ennemi des super héros.

Jonathan Majors a incarné le méchant dans la série Loki et il renoue avec son personnage, en donnant des détails d’importance lors de la conférence de presse.

«Qui est Kang? Je crois que c’est une question à laquelle nous allons répondre pendant très longtemps.»

«La réponse rapide est que Kang est un super méchant capable de voyager dans le temps et aussi un “Nexus Being” [NDLR: un être capable de modifier le futur, comme Wanda Maximoff, Vision et... Jean Grey], ce qui ouvre cette notion de variations possibles.»

«Il y a ainsi de multiples versions de variations de Kang. Celles-ci occupent des univers différents, des multivers différents. Elles ont des intentions différentes, car elles sont des personnes complètement différentes.»