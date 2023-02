MERCIER née LORD, Jeannine



À Terrebonne, le 31 janvier 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Jeannine Lord, épouse de feu Monsieur Jean-Louis Mercier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Richard) et Pierre, ses petits-enfants, ses arrière-petits-fils, son frère ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 25 février 2023 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières suivra au salon du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeurs et de l'AVC serait apprécié en sa mémoire.