Initiations: attention aux coachs qui veulent juste gagner et ferment les yeux

Toutes les ligues peuvent bien interdire les initiations et dénoncer les dérapages criminels qui en ont visiblement découlé, ça ne va pas changer grand-chose.

Ça fait plusieurs années que les initiations sont interdites dans plusieurs ligues, dont dans la LHJMQ.

En 2005, à la suite d’allégations d’une recrue de l’équipe de football de McGill qui aurait été sodomisée lors d’une initiation, la plupart des ligues qui n’avaient pas déjà commencé sont intervenues. Finies les initiations !

Pensez-vous que ça change quelque chose ? Une année, tu dois manger une langue de porc les yeux bandés et courir en bobettes en te faisant lancer des œufs, mais l’année suivante, tu ne peux pas le faire subir aux plus jeunes.

Ça fait quelques jours que je parle à différents athlètes dans quelques sports et de tous âges. J’ai aussi joué et coaché dans le baseball junior élite il y a quelques années, où les initiations étaient une soirée importante dans la saison.

Une soirée d’intégration

Premièrement, c’est vrai que ça n’existe plus les initiations. Les sportifs ont commencé à appeler ça : « une soirée d’intégration ». C’était évidemment la même affaire.

Comme joueur, ç’a toujours été des beaux partys qui ont effectivement permis de bien intégrer les nouveaux de l’équipe. Il y avait beaucoup trop d’alcool et ça pouvait être dangereux, mais les leaders avaient une tête sur les épaules pour minimiser les risques de dérape.

Mais voilà, ensuite je suis devenu un des entraîneurs de l’équipe. J’avais commencé ma carrière en journalisme. Le président de la ligue était alors (et il l’est toujours) mon collègue Rodger Brulotte, qui était clair : pas d’initiation. Il a fait sa job, mais même en prévoyant les pires sanctions possibles, on savait très bien que les joueurs allaient se planifier un moment entre eux.

J’ai dit aux joueurs que je ne voulais pas en entendre parler. Que c’était interdit. Est-ce que j’avais fait ma job ? Non ! Voyons, ça aurait été la pire idée de seulement s’en laver les mains et espérer qu’il n’y ait pas de débordements.

Sans m’en parler, les joueurs ont donc organisé leur soirée. Et en cachette, les coachs, on s’est donc assurés avec les leaders du groupe que ce soit vraiment un party pour intégrer les nouveaux, que tout le monde fasse attention avec l’alcool et que tous les joueurs aient un moyen sécuritaire de retourner à la maison sans qu’un d’eux ose songer à toucher son volant.

Je pense que la grande majorité des coachs auraient agi ainsi. C’est juste logique. Je ne suis pas meilleur qu’un autre.

Les ligues peuvent bien interdire et on peut commencer de profondes réflexions sur la toxicité de certains sports collectifs, mais si on veut éviter les dérapages, c’est d’abord et surtout la job du coach.

Coacher pour ça

Même au niveau élite au Québec, 99,9 % des athlètes ne feront pas carrière dans le sport.

C’est donc idiot pour un coach de consacrer 99,9 % de sa pédagogie à rendre un joueur meilleur dans son sport.

C’est le rôle du coach de d’abord former de bonnes personnes avant de bons athlètes.

Des personnes qui ne hiérarchisent pas une équipe entre des vétérans puissants et des recrues souffre-douleur comme en 1970.

Des personnes qui comprennent que tout le monde doit être heureux dans une équipe pour avoir plus de chances d’accomplir quelque chose.

Des personnes qui deviendront de bons leaders dans la vie, et soucieuses du bien-être des autres.

Le meilleur coach dans le sport amateur, même de pointe, ce n’est souvent pas celui qui dirige l’équipe au sommet du classement ou celui qui a développé un désavantage numérique infaillible. C’est celui qui a réussi à faire ça, tout en formant des jeunes ou des ados à devenir de bons individus qui comprennent comment c’est imbécile d’initier des recrues de façon ignoble.