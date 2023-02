POITRAS née LESIEUR, Hélène



Le 12 février 2023, est décédée Mme Hélène Lesieur, épouse de feu Léandre Poitras.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Michel (Céline), feu Johanne (Claude), Pierre-Yves (Sylvie) et Jacques (Line), ses petits-enfants, son frère Louis-Georges (Doris), sa soeur Marie-Claire, ses belles-soeurs Denise et Estelle, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra parents et amis, le vendredi 10 mars, de 18h à 22h et le samedi 11 mars, de 9h à 11h, au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4Tél. 450 589-5505 www.guilbault.infosuivi des funérailles en l'église de l'Assomption.Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don pour la recherche sur le cancer.