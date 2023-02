EMERY, Norman



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Norman Emery, survenu le 9 février 2023 à l'âge de 74 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, Carole Lévesque, ses deux enfants, Geneviève Emery (Eric Morel) et Jean-Sébastien Emery (Chiou-Man Chang), ses petits-enfants Joannie Morel et Jonathan Emery, ses frères et soeur : Patrick Emery (feu Dorothy Pretty), Richard Emery (Claude Arnault) et Isabelle Emery (Gilles Lachance), ses neveux, nièces, autres parents, de nombreux amis, ainsi que la Goon gang.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Des formulaires seront disponibles au salon.La famille vous accueillera le dimanche 26 février 2023 dès 13h au salon :JOLIETTEwww.ftheriault.comUne liturgie suivra à la chapelle du salon à 15h.