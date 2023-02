De belles soirées cinéma!

Les puristes vous répéteront qu’un vrai cinéma maison exige une pièce fermée et insonorisée et des haut-parleurs ambiophoniques, mais le plaisir du cinéma à la maison, c’est d’abord d’écouter un film lové dans le confort de notre canapé ! Et l’hiver est la saison par excellence pour profiter de cette activité. Huit choses bonnes à savoir pour faire de votre séjour la plus agréable salle de cinéma en ville.

Les pièces rectangulaires sont les meilleures pour l’installation du cinéma maison : elles dégagent moins d’écho. Choisir le bon canapé, c’est faire des tests en magasin. On évalue chaque sofa selon nos habitudes à la maison. Les tapis et les rideaux aident à réduire la réverbération des sons dans la pièce. En fait, tous les tissus (couvertures, coussins, etc.) absorbent les sons. On les adopte ! La distance entre les fauteuils et l’écran devrait être deux fois supérieure à la diagonale de l’écran. On tient cela en compte avant de céder à toutes nos envies de grandeur. Une carpette est un élément utile pour diminuer l’écho. C’est aussi plus confortable lorsqu’on se retrouve en groupe et que certains invités sont assis au sol. Préférez les couleurs foncées pour le décor et la peinture au fini mat. Il y aura moins de reflets indésirables provenant de l’écran. Cherchez des solutions pour ranger l’équipement et le câblage sans qu’ils traînent par terre et ramassent la poussière. Des cache-fils agrafés au mur ou des fils cachés dans une autre pièce derrière l’écran constituent de bonnes solutions. Assurez-vous de pouvoir tamiser l’éclairage comme au cinéma en dotant les luminaires de gradateurs.

CONSEIL DÉCO

Des couleurs sombres et des matières riches instaurent une ambiance invitante.

L’orangé est une nuance qu’on aime ou pas, mais qui a le chic pour réchauffer l’atmosphère.

La bonne idée à repiquer : miser sur les poufs et les tapis pour une ambiance décontractée, un brin bohème.

Une table à café avec un plateau amovible sur le dessus facilite le service des encas et des gourmandises.

C’est tendance : les coussins avec des textures en relief, des pompons, des broderies.

CHOISIR SON CANAPÉ COMPOSABLE

Pensez d’abord à l’espace que va occuper votre canapé à la maison et magasinez avec des grandeurs précises en tête : dans les magasins, on est souvent porté à choisir des meubles trop gros pour notre salon. Privilégiez les meubles fabriqués au Canada ou aux États-Unis, faits d’une structure de bois franc et d’un système de suspensions à ressorts plutôt qu’à sangles. Inspectez les coutures, assurez-vous que le tissu est bien tendu et ne bouffe pas.

