Défi de l’ours polaire: des ministres et Fady Dagher sautent dans l’eau glacée

Plusieurs personnalités politiques ont sauté à l’eau samedi après-midi dans le cadre du Défi de l’ours polaire, qui vise à amasser des fonds pour Olympiques spéciaux Québec.

Ainsi, c’est au nouveau parc riverain de la Lachine que les ministres Ian Lafrenière et Jean-François Roberge étaient accompagnés du chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, ainsi que d’autres élus provinciaux et municipaux, tels que Enrico Ciccone, Carole Malette et Maja Vodanivic.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Ce défi vise à amasser des fonds pour financer différents programmes d’Olympiques spéciaux et a lieu chaque hiver dans plusieurs villes aux quatre coins du pays. Au terme de la collecte de fonds, chaque participant s’engage à sauter dans l’eau glacée», a indiqué le SPVM dans un avis aux médias envoyé vendredi.

Au moment d’écrire ces lignes, l’événement avait déjà amassé 82 845 $. Tous les dons serviront à financer des programmes de santé et des activités sportives hebdomadaires et encadrées.

«Ces programmes enrichissent la vie des athlètes présentant une déficience intellectuelle», peut-on lire sur le site d’Olympiques spéciaux Québec.

La semaine dernière, le chef du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Denis Turcotte, a participé au défi dans la capitale provinciale.