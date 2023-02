D’enseignante à soldate, une Ukrainienne se porte volontaire pour défendre son pays

Une enseignante ukrainienne s’est portée volontaire pour rejoindre les troupes et défendre son pays il y a un an, alors que des missiles russes pleuvaient sur l’Ukraine.

Yulia Bondarenko, qui n’avait jamais touché à une arme auparavant ni même eu un quelconque intérêt pour le monde militaire, s’est sentie interpellée par la guerre qui faisait rage chez elle.

«Je n’avais jamais tenu une arme dans mes mains», a-t-elle dit.

Cette décision a changé sa vie du tout au tout.

Il y a plus d’un an, la vie de cette enseignante débordait de plans de cours adressés à des élèves de première secondaire (septième année) et de correction.

Alors que les explosions secouaient Kyïv, Bondarenko a pris le métro pour se présenter au travail.

Les officiers n’ont posé aucune question et lui ont tendu un fusil et 120 balles.

«Pendant les deux premières semaines, je me sentais comme dans un nuage de fumée. C’était un perpétuel cauchemar», a-t-elle affirmé.

Constamment sur le qui-vive, elle s’attendait à mourir à tout instant. Elle se souvient du stress intense qui l’habitait.

De nature timide et intello, jamais elle n’aurait imaginé un tel revirement. Elle doutait grandement de ses habiletés, elle qui ne connaissait rien à la guerre.

Petit à petit, elle a appris à devenir une soldate grâce à d’autres volontaires, principalement des hommes ayant déjà une expérience militaire quelconque, qui l’ont entraînée.

Basés dans un centre d’achats, les soldats volontaires se relayaient les quarts de travail à différents points de contrôle dans la capitale.

Yulia et deux autres femmes se changeaient dans une salle de bains, à l’abri du regard des hommes.

Les nuits étaient froides, se rappelle-t-elle.

Après avoir combattu pendant plusieurs semaines, on lui a offert un poste de cuisinière ou même la chance de quitter l'armée.

Cette combattante a décidé de surmonter ses peurs en restant dans l’infanterie, gagnant ainsi de plus en plus de compétences et d’expérience.

– D'après les informations du New York Times