D’intéressantes embarcations

Les manufacturiers du monde du nautisme rivalisent continuellement d’ingéniosité pour nous présenter des modèles qui nous feront passer de mémorables moments sur l’eau.

Au cours des derniers mois, j’ai pu admirer les réalisations de plusieurs fabricants dans les expositions et les salles de démonstration. Il y a de nombreuses versions qui feront assurément rêver les manieurs de canne. Parmi toutes celles que j’ai vues, j’en ai retenu cinq, mesurant de 13 à 17,8 pieds, qui répondront aux attentes de nombreux adeptes.

Haut de gamme

Forte de 60 ans d’expertise et d’une équipe de 700 employés, l’entreprise Smoker Craft présente la série Excursion. La 176 DC Pro est dotée de la fameuse coque Vertex Performance Strake (VPS) qui génère un meilleur apport d’eau pour le moteur, un déjaugement plus rapide, une meilleure flottaison et des déplacements sans éclaboussure, une stabilité accrue et ce, tout en nécessitant une motorisation moins puissante. Ce bateau, de 17,8’ de longueur et d’une largeur de 88 po, peut affronter nos eaux tumultueuses sans problème. Un total de cinq personnes peut prendre place à bord de cette unité sécuritaire pouvant être équipée d’un hors-bord de 115 hp. Le tout est aussi disponible en version avec console simple ou avec conduite manuelle à l’arrière. Sa construction solide en aluminium, son système de rangement central pour les cannes, sa console, son plancher en bois traité à sept plis sous pression, sa garantie à vie limitée et tous les équipements et les options disponibles lui permettent de se démarquer lors des parties de pêche ou des promenades. smokercraft.com

Intermédiaire

La Série R 15 Angler de Bateaux Legend se situe dans une gamme de taille idéale pour se véhiculer d’un plan d’eau à l’autre et pour taquiner les poissons. Sa construction, avec de l’aluminium de calibre .100, assure une bonne résistance. Cette coque abordable est dotée de deux plateformes surélevées et d’un plancher en vinyle qui facilite grandement le nettoyage. Il est possible d’opter pour une motorisation de 25 à 50 chevaux pour faire voguer cette coque de 15,1 pieds de longueur par 76 pouces de largeur. Toutefois, il est préférable de choisir la puissance maximale. Sur le plan des équipements, on retrouve un vivier de 57 litres avec pompe d’aération, un pare-brise teinté amovible, un pôle avant pliable de remorque, un détecteur de poisson de 4 pouces, deux porte-cannes, une console, une pompe de cale, le câblage pour le moteur électrique déjà filé jusqu’à l’avant, des sièges que l’on peut changer de place et de pratiques espaces de rangement. bateauxlegend.com

Multidisciplinaires

Peu de manufacturiers d’embarcations peuvent se vanter d’avoir 120 années d’expérience et d’être dirigés par la même famille depuis cinq générations. Le modèle Stealth 166 DC de Starcraft, avec réservoir à essence intégré, est sans contredit une très belle découverte pour les pêcheurs qui ciblent les prédateurs. Lauréat du prix de la meilleure garantie au niveau de l’index de la satisfaction de la clientèle (CSI) de l’industrie de la Marine, ce constructeur propose pour ce modèle des planchers et des plateformes en bois traité à sept plis, deux sièges de compétition sans bois, un grand vivier de 30 gallons, une instrumentation à trois cadrans, un rangement dans le plancher pour huit cannes, le système IGTS pour installer des accessoires sur le rail latéral, ainsi que de nombreuses autres options. La gamme est également disponible en version avec conduite à barre ou avec console simple. D’une longueur de 15,10’, il peut accueillir un 90 chevaux sur le tableau arrière. smokercraft.com

Nouvelle génération

La firme Brunswick Corporation lançait en janvier dernier une toute nouvelle marque de bateaux qui se nomme Veer. Développé par l’entremise de sa filiale Lund Boats, le X13 est un produit conçu pour répondre aux besoins modernes d’une clientèle plus jeune qui découvre les joies de la plaisance et de la pêche. La coque de 13 pieds de longueur et de 48 pouces de largeur, fabriquée de polyéthylène rotomoulé rempli avec de la mousse, a été spécifiquement dessinée pour accueillir, sur son tableau arrière, les systèmes de propulsion électrique comme le Avator 7.5e ou les hors-bord Mercury FourStroke d’une puissance maximale de 9,9 chevaux. Deux personnes peuvent prendre place à bord du X13. Son poids total, avec le moteur et la remorque n’est que de 835 livres (380 kg). Les utilisateurs pourront donc aisément remorquer le tout avec leur voiture. Une ancre à bâton, une barre de maintien, une toile et plusieurs autres accessoires complètent l’ensemble. veerboats.com

Vocations variées

Les pontons sont de plus en plus populaires. Il n’y a rien de tel que de pouvoir voguer tout doucement en profitant du beau temps. Pour ceux qui hésitent entre ce type de véhicule marin et une embarcation de pêche, sachez que le Jazz 140-2RS de Princecraft vous permettra de profiter de ces deux activités. Jusqu’à quatre personnes peuvent confortablement s’asseoir sur les meubles à rembourrage moelleux, sur les sièges pivotants repliables ou même sur la chaise longue. D’une longueur de pont de 4,2 m (14,1’) et d’une largeur de 2,5 m (8,1’), l’acquéreur peut l’équiper d’un moteur hors-bord d’une puissance maximale de 40 forces. Pour ce qui est de la pêche, il y a une station arrière avec espace pouvant servir de rangement, de glacière ou de vivier avec règle à poisson et porte-verres. Le plancher recouvert de vinyle sélect gris foncé est facilement nettoyable après la capture d’un gros spécimen frénétique. Plusieurs accessoires sont disponibles en option. princecraft.com

