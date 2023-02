MAGNAN, Alonzo



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Alonzo Magnan survenu le 7 février 2023, à l'âge de 90 ans.Alonzo laisse dans le deuil son épouse Julienne St-Onge, ses enfants Serge (Christine), Lyne (Bernard) et Josée (Jean), ses petits-enfants Xavier, Carl-Eric, Jasmine, Jean-Simon, Pierre-Olivier, Claudelle et leurs conjoint(e)s ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 25 février à 11 h, en l'Église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville (Qc) J4B 1X1. Une cérémonie funèbre suivra à 12 h, à l'église Ste-Famille.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôpital Pierre-Boucher.