OLIGNY, Louis-André



À Terrebonne, à l'âge de 89 ans, est décédé Louis-André Oligny, époux de Renée Guinois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Chantal et Marie-Claude, ses quatre petits-enfants : Suzanne, Éric, Virginie et Jacques-André, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 mars 2023 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00, suivi du samedi 4 mars 2023 de 9h00 à 10h30 au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu le samedi 4 mars 2023, à 11h en l'Église de Sainte-Dorothée.Au lieu de fleurs, vous pouvez offrir un don à la Fondation ICM (Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal) en la mémoire de Louis-André Oligny.