RIOUX, Maurice



À Montréal, le 25 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé Maurice Rioux.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Ghislaine Côté, ses soeurs Lise (Claude), Ghislaine (Normand) et Claudette Rioux (Philibert), ses neveux et nièces autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au:MONTRÉAL, H1L 3K9514-353-9199www.salonfunerairelfc@hotmail.comjeudi le 23 février à 10h00. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 13h00 suivie de l'inhumation des cendres à notre columbarium Du Souvenir.