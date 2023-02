LECLERC, Carole



À Blainville, le samedi 11 février 2023, est décédée à l'âge de 61 ans Madame Carole Leclerc, épouse de Monsieur Yvan Lapointe.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Samuel (Jessika), Luc (Cindy) et feu Alexandre, ses petits-enfants Noah et Livya, ses parents Annette et Benoît, son frère Pierre, sa soeur Chantal ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :2480, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLEPRÉVOSTle samedi 4 mars 2023 de 13h à 16h. Une célébration de sa vie aura lieu dès 16h au même endroit.