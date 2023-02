Jason Lang rend hommage à sa mère Penny Lang

Figure marquante de la scène folk canadienne, Penny Lang était aussi la mère de l’artiste Jason Lang. Afin de souligner ce qui aurait été le 80e anniversaire de sa mère, décédée il y a six ans, le musicien-chanteur a concocté un album hommage qu’il a baptisé Handled With Care.

À 52 ans, Jason Lang a mené une centaine de projets musicaux avec diverses vedettes d’ici et d’ailleurs (Roch Voisine, Isabelle Boulay, Corey Hart, Amanda Marshall, Richard Séguin, Marjo...).

Guitariste, chanteur et réalisateur, l’artiste multidisciplinaire n’hésite pas à dire que l’album Handled With Care est l’album qui a changé sa vie.

Cet opus de style «old time country blues» comprend dix chansons en anglais. Huit ayant été écrites par sa mère, qui était considérée comme une légende de la musique folk au Canada, et deux pièces que cette dernière se plaisait à interpréter sur scène. Deux chansons de l’album ont déjà été dévoilées au grand public: Plumb Tuckered Out et Happiness is.

«Ce sont des chansons que j’ai beaucoup aimé jouer avec ma mère sur scène», confie le chanteur qui propose ici son troisième album solo (après Beautiful Disguise en 2008 et Boomerang en 2010).

«J’ai fait beaucoup de recherches sur sa musique, sur les racines musicales de ce qu’elle avait écrit et j’ai creusé ses chansons pour garder celles qui me touchaient le plus.»

La musique en héritage

Décédée en 2016, Penny Lang est née à Montréal et a vécu dans les Laurentides puis dans un petit village de la Colombie-Britannique. Jason Lang a ainsi grandi «dans le Nord» dans une maison où la musique était omniprésente.

Il doit son amour pour la musique à sa mère; une artiste qui a lancé une douzaine d’albums en carrière, dont Stone+Sand+Sea+Sky, qui lui a valu plusieurs distinctions en 2006.

Ce projet musical aura permis au fils de redécouvrir qui était réellement sa mère.

«J’ai la chance maintenant de vraiment découvrir qui elle était et ses valeurs, explique-t-il. Pour elle, l’important était de ne jamais oublier que ce qui nous rend heureux est plus simple qu’on le pense. Une semaine avant son décès, elle me disait “regarde les arbres”, à la manière d’une enfant. C’est un bel héritage qu’elle m’a légué.»

Le chanteur pointe la pièce Carry On Children, qui relate l’histoire de parents regardant au loin leurs enfants quitter la maison pour aller vivre leur vie, malgré les difficultés qu’ils vont rencontrer. Aujourd’hui adulte, Jason Lang comprend que certaines chansons de sa mère abordaient tout l’amour qu’elle portait à son fils unique.

«Ce projet est un peu comme si je réalisais un de ses albums, ce que j’aurais aimé faire de son vivant, confie l’artiste amoureux de la scène. Cela n’est malheureusement jamais arrivé, car elle a arrêté la musique en 2008, avant que je commence à réaliser.»

Le plaisir, ici, s’est fusionné à la mélancolie de replonger dans les souvenirs de sa mère. L’exercice a fait naître une certitude: il enregistrera un autre album de reprises des succès de sa maman.

En attendant ce deuxième opus, Jason Lang peaufine son spectacle de lancement, qui se tiendra dans la salle Ursa de son amie, la chanteuse Martha Wainwright, le 24 février, à Montréal. Il planifie aussi une tournée et des prestations en festivals cet été.

L’album Handled With Care de Jason Lang sera disponible sur toutes les plateformes le 24 février.