Victoire de Laurence St-Germain: une fierté pour ses proches

L’athlète Laurence St-Germain, originaire de Saint-Ferréol-les-Neiges, dans la Capitale-Nationale, a remporté l’or, samedi matin, aux Championnats du monde de ski alpin de Courchevel et Méribel (France), au grand plaisir de ses parents, qui n’ont pas caché leur émotion.

«Je suis très fière de Laurence, du travail qu’elle a accompli, a dit sa mère, Louise Lagarde, en entrevue à TVA Nouvelles. C’est certain que ça a été une nuit excitante. J’ai écouté la course avec mon fils en FaceTime. C’étaient les cris, les larmes, l’excitation. Mon plaisir en regardant sa course, c’est de voir son sourire quand elle arrive, surtout quand elle a une belle course comme ça. Pour une mère, c’est vraiment agréable.»

«Ça fait plusieurs années qu’elle est dans l’équipe canadienne et qu’elle travaille fort pour atteindre son but», a-t-elle ajouté.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a d’ailleurs félicité l’athlète de 28 ans dans une publication sur Twitter.

«Contente d’être stressée»

Laurence St-Germain passe ainsi à l’histoire, car il s’agit d’une première médaille d’or en slalom féminin pour le Canada depuis 1960. Anne Heggtveit avait alors remporté l’or en slalom.

La principale intéressée a carburé à la pression. C’est ce qui lui a permis de devancer l’Américaine Mikaela Shiffrin.

«J’ai travaillé fort dans les deux dernières semaines, a indiqué Laurence St-Germain. J’ai fait confiance à mon ski et je n’ai pas pensé au résultat et cela a fonctionné [...]. [Vendredi] soir, j’étais vraiment stressée. Je n’ai pas bien dormi, mais j’étais contente d’être stressée, puisque je savais que cela allait m’aider.»