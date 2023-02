La vie en...

Chez mon ami Mitch, à Ojochal (Costa Rica), tu ne manques rien du Québec. Au soleil et dans une chaleur incroyable, tout de même hockey à la télé tous les soirs et on a même regardé les inepties et crucheries du week-end des étoiles.

Aussi, les nouvelles de LCN au quotidien, les émissions culinaires, pis envoye donc. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous lundi et, parti depuis 6 semaines, je me suis ennuyé de Wiss, mon chat, qui contrairement à mon fils, Simon, ne peut jaser sur Messenger. Simon, lui, a été notre gardien tout en se donnant à cœur joie dans le congélateur de chevreuil et d’orignal. Les bons comptes font les bons père-fils, c’est connu.

Le fédéral cheap comme toujours en santé avec les provinces, les ratés en éducation, des ballounes-espionnes dans les airs, les abus sexuels à répétition et rajoutez ce que vous voulez... tout est comme toujours. Les bonnes nouvelles, c’est une sur dix.

LES LUNETTES

Vous souvenez-vous, il y a une vingtaine d’années, il y avait la bonne nouvelle TVA ? Brillant, stimulant et constructif. A-t-on arrêté ça parce qu’on manquait de matière ?

Quoi qu’il en soit, à l’université de demain, je suggère l’élaboration et le développement d’une nouvelle branche, une nouvelle division du métier de journaliste : spécialiste en bonnes nouvelles.

Il neige ? Expliquez-nous les retombées économiques positives pour les centres de glisse, les profits accrus des déneigeurs et le plaisir de ceux qui s’en amusent.

Pourquoi pas un bulletin spécial sur les immigrants qui ont bien passé les étapes d’installation au Québec ? Un autre reportage sur les étudiants qui ont performé de façon extraordinaire aux examens. Présentez-nous les plus brillants du Québec.

Des nouvelles sur les ponts et routes qui offrent les meilleures conditions de circulation. Un survol des opérations chirurgicales qui ont sauvé des vies dans nos hôpitaux au cours de la semaine. Entrevue avec un dirigeant d’entreprise qui vient de signer un magnifique contrat avec une compagnie étrangère, créant ainsi de nouveaux emplois payants. Un topo sur les inventions et trouvailles faites au Québec, notre incroyable pays de gens ingénieux.

Et pourquoi pas une chronique d’histoire pour nous rappeler que le beurre de pinotte, les sacs de bouteilles pour bébé, les souffleuses, les motoneiges, les simulateurs cardiaques, l’insuline, le masque de gardien de but et le walkie-talkie sont toutes des inventions canadiennes.

Et ce bulletin de nouvelles serait commandité par une compagnie de lunettes roses.

DIGUIDI