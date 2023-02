«Parfum no 1»: le projet de trilogie de Jacques Kuba Séguin

Avec Parfum no 1, le trompettiste Jacques Kuba Séguin explore les origines de la vie et ses débuts. Cette thématique sera présente et se développera sur les deux prochains opus qui composeront son projet de trilogie musicale.

Le musicien québécois aime le parfum. Il est interpellé par les belles odeurs et cet amour a été le point de départ de cette trilogie.

«Il y a, dans les parfums, les notes de tête, qui sont très éphémères et qui durent une quinzaine de minutes, les notes de cœur, qui restent toute la journée, et celles de fond, qui sont toujours présentes à la fin de la journée», a-t-il expliqué, lors d’un entretien.

Il trouvait amusant de faire un parallèle entre le parfum et la vie.

«La jeunesse, comme les notes de tête d’un parfum, est éphémère, et c’est le premier volet de cette trilogie», a-t-il indiqué.

La naissance de sa troisième fille, durant la pandémie, l’a guidé vers ce projet. Les pièces écrites par le trompettiste ont pris une autre direction avec l’apport du pianiste Jean-Michel Pilc, du contrebassiste Rémi-Jean Leblanc, du batteur Kevin Warren et de la chanteuse Elizabeth Shepherd, présente sur deux titres, lors des répétitions.

Photo fournie par Larissa Relations Médias

«C’est la première fois que je fais un album où tous les musiciens apportent leur grain de sel. Il y avait un canevas, mais rien d’imposé. C’était très excitant de remettre ça entre leurs mains», a-t-il expliqué.

Son norvégien

Jacques Kuba Séguin souhaitait retrouver le son du EP Mikrokosmos qu’il a enregistré en Norvège. Il a lancé une invitation à l’ingénieur norvégien Vidar Lunden pour venir travailler au Studio Piccolo, à Montréal, à ce nouvel opus en vente, depuis hier, en format numérique. Il a accepté.

«J’avais été complètement flabbergasté par le son qu’il avait été chercher et par les techniques d’enregistrement à Oslo. C’est ce que je voulais avoir comme son et je suis content du résultat. On entend les fjords et les sonorités qui ont forgé le son jazz de l’Europe du Nord», a dit le trompettiste.

Jacques Kuba Séguin sera accompagné d’un big band, pour le deuxième volet. Un opus qui abordera les amours, les premières rencontres, les déceptions et l’âge adulte avec l’arrivée des enfants.

Sur le troisième et dernier volet, qui sera enregistré en 2024, avec un ensemble symphonique, le trompettiste aux origines polonaises abordera la vieillesse.