Les 12 travaux de Hercule Dubé

La meilleure phrase de la semaine a été lancée par mon amie Anne-Marie, qui est infirmière.

« Pendant qu’on facilite l’accès médical à mourir, des personnes meurent par manque d’accès médical pour vivre... Décidément, tout va bien ! »

Avouez, on ne peut trouver meilleure façon de résumer la situation !

Y A UN TROU DANS MON SEAU

En fait, c’est le système au grand complet qui est en train de se détraquer.

L’éducation, la justice, l’immigration...

Et la santé, bien sûr.

Le ministre Christian Dubé se donne trois ans pour redresser le système de santé au Québec.

Bonne chance !

Car la tâche sera titanesque.

On ne peut en effet y aller par étapes, par petites bouchées. Il faut tout changer au complet ! Et en même temps !

D’un coup !

Car tout est interrelié.

Pourquoi on fait appel aux agences privées ? Parce qu’il manque d’infirmières dans le réseau.

Pourquoi il manque d’infirmières dans le réseau ? Parce que les jeunes ne sont pas intéressées à devenir infirmières.

Pourquoi les jeunes ne sont pas intéressées à devenir infirmières ? Parce qu’elles ne veulent pas être obligées à faire du temps supplémentaire.

Pourquoi on oblige les infirmières à faire du temps supplémentaire ? Parce qu’on est en pénurie de main-d’œuvre.

Pourquoi on est en pénurie de main-d’œuvre ? Parce que les conditions de travail poussent les infirmières à quitter le service public pour aller dans des agences privées.

Et que plus il y a d’infirmières dans les agences, moins il y en a dans le réseau, etc., etc. C’est le chien qui court après sa queue.

Comme la chanson du gars qui a un seau troué, mais qui ne peut pas boucher le trou de son seau, car, pour le boucher, il doit couper de la paille avec une lame qu’il doit aiguiser à l’aide d’une pierre mouillée, et qu’il ne peut puiser de l’eau pour mouiller sa pierre PARCE QUE SON SEAU EST TROUÉ !

Bref, tu ne peux pas changer un maillon de la chaîne, tu dois changer la chaîne au complet !

Vous imaginez le travail, vous ?

LES VAUTOURS

Cette semaine, à QUB radio, je parlais à Natalie Staké-Doucet, qui est docteure en sciences infirmières...

Elle avait une image forte pour parler du système de santé.

Les agences privées, dit-elle, c’est comme les vautours qui, dans le désert, survolent un gars qui est en train de mourir de soif.

T’as beau éloigner les vautours, tu ne régleras pas le problème : le gars va continuer de mourir de soif.

C’est politiquement rentable de s’attaquer aux agences, dit madame Staké-Doucet. Mais le vrai problème, ce sont les mauvaises conditions de travail dans le réseau de la santé.

C’est ça qui attire les agences ! Qui repousse les jeunes ! Et qui affaiblit le réseau !

Et plus les conditions sont mauvaises, moins tu as d’infirmières dans le réseau, et plus elles vont dans les agences...

Bref, c’est la quadrature du cercle.

Les Québécois ont beaucoup de respect pour monsieur Dubé.

Mais permettez-moi d’être sceptique quant à l’échéance de trois ans.

Je sais que ça aiderait la CAQ à se faire réélire en 2026 !

Mais ça me paraît tout à fait irréaliste...

Les wokes et la météo

Mon ami Michel m’a dit l’autre jour que les wokes, c’est comme la météo.

Il faut toujours tenir compte du « ressenti ».

Il fait -10 dehors, mais dans le fond, avec le « ressenti », c’est comme s’il faisait -20.

Idem pour les wokes.

Quand tu fais une blague, elle peut te paraître banale, inoffensive, mais pour un woke, cette petite farce que tu as lancée comme ça, sur Twitter ou Facebook, devient – avec le « ressenti » – une insulte épouvantable qui mérite d’être dénoncée à l’Assemblée nationale.

Ne sous-estimez jamais la force du « ressenti » !

L’hymne national du Québec

Dans le dossier des transferts en santé, François Legault a essuyé une autre rebuffade de la part d’Ottawa.

Oubliez Mon pays c’est l’hiver, de Vigneault.

L’hymne national du Québec, c’est :

« Lundi matin

François Legault monte dans un train

Il va à Ottawa pour rencontrer Justin

Mais comme y était pas là

François Legault a dit :

“Puisque c’est comme ça, on reviendra mardi !”

Mardi matin

François Legault monte dans un train

Il va à Ottawa pour rencontrer Justin

Mais comme y était pas là

François Legault a dit :

“Puisque c’est comme ça, on reviendra mercredi !”

Etc. »

On a beau cogner, la porte demeure fermée...

Des rites d’une autre époque

Quand j’étais petit, à Verdun, il y avait des enterrements de vie de garçon aux deux jours.

On attachait un gars dans la boîte d’un camion, puis on le baladait aux quatre coins de la ville pendant que ses amis lui déversaient de la bière, du ketchup et de la moutarde sur la tête.

Ça nous terrifiait, ma sœur et moi.

Heureusement, on ne fait plus ça, maintenant. On trouve ça trop sauvage...

Les organisateurs d’initiations dans le hockey junior n’ont pas reçu le mémo ?