Les cachettes d'Ottawa autour de la fameuse chambre d'hôtel à 6 000$

J’écris cette chronique pour le contribuable soucieux de suivre la trace de son dollar d’impôt. J’écris aussi cette chronique pour les spécialistes en communication et ceux qui étudient pour le devenir. Pour vous dire combien c’est stérile de prendre les gens pour des cons.

Lors des funérailles de la reine Elizabeth II, la délégation canadienne a couché au chic hôtel Corinthia. Magnifique endroit, si je me fie aux photos. Un hôtel cinq étoiles dans l’une des villes les plus chères du monde, ça ne peut pas coûter des pinottes !

Le chic Corinthia offre à sa distinguée clientèle des suites encore plus haut de gamme. Or, il semble qu’il manquait une chambre pour le nombre d’invités de la délégation canadienne. Malheur, on a dû se résigner à louer la River Suite. Elle s’appelle ainsi à cause de la vue magnifique sur la Tamise.

Selon les relevés du gouvernement fédéral, cette suite a coûté de 6000 $ à 7000 $ la nuit. Salle de bain en marbre, télé encastrée dans le bain et majordome fourni, chers contribuables, nous avons payé pour du beau !

Qui a fait dodo là ?

Le scandale de la chambre à 6000 $ a éclaté au grand jour en octobre. La question est vite devenue : mais qui donc, parmi la délégation, a couché dans cette chambre ? La gouverneure générale ? Un ex-gouverneur général ? Le premier ministre Trudeau ? Un ex-premier ministre ? Un des artistes invités ?

Mary Simon, la gouverneure générale déjà critiquée pour les factures de son voyage à Dubaï, a vite répondu : Pas moi ! Pas moi ! Puis les génies de la communication au gouvernement se sont dit que si tous sauf un criaient « Pas moi ! », le dernier demeurant silencieux serait suspecté. Il finirait pointé du doigt par ces Sherlock Holmes que sont les contribuables canadiens.

Solution : depuis ce jour, tout le monde se tait.

Cachotteries organisées

Cette semaine, le National Post a révélé tout un stratagème mis en place à Ottawa pour camoufler la réalité. Des ordres ont été donnés par le ministère des Affaires étrangères de ne jamais révéler qui avait couché dans ladite suite. Des courriels avec des noms codés et des portions caviar-dées révèlent les efforts déployés pour que la vérité ne sorte pas.

Voilà donc maintenant que la Fédération canadienne des contribuables entreprend des actions légales pour savoir.

Au nom de la transparence envers les contribuables, ils réclament tous les détails du coût du voyage, incluant l’attribution des chambres. Cette histoire n’est pas près de finir.

Quelques leçons à tirer

1- La vérité finira par se savoir.

2- Si le jour 1, on avait expliqué la situation et dit la vérité, il y aurait eu 24 h de critique et nous n’en parlerions plus trois mois plus tard.

3- Les autres chambres coûtaient aussi plus de 1000 $ la nuit. Avec notre argent, on pourrait regarder les 4 étoiles et demie à l’avenir ?

Au fait, qui ira au couronnement de Charles III en mai ? Réservez vos chambres !