­­­­­Hockey junior au Canada: les coupables doivent être punis

Après avoir lu et entendu les histoires d’horreur qui sont survenues au hockey junior au Canada, j’ai bien sûr une pensée pour les victimes, mais j’ajouterais également que les coupables répondent de leurs actes.

Il y a des enquêtes et on attend toujours les conclusions, notamment dans le cas d’un viol collectif qui aurait été commis par des joueurs de l’équipe nationale junior en 2018. J’aimerais savoir qui sont les agresseurs et ils doivent payer pour ce qu’ils ont fait.

On dit que certains membres de cette formation évolueraient aujourd’hui dans la Ligue nationale. Est-ce que le commissaire Gary Bettman osera agir ? Il faut des conséquences, peu importe leur statut de vedettes.

Y aura-t-il des accusations ? Des condamnations ? Il est temps de savoir ce qui est arrivé et qui sont les responsables, que ce soient les joueurs ou les adultes qui ont fermé les yeux sur des gestes criminels. Il ne faut pas passer à autre chose. La lumière doit être faite et les agressions ne peuvent pas rester impunies.

Rien de majeur avec les Draveurs

La situation n’est pas plus reluisante en ce qui concerne les initiations. C’est épouvantable ce qui a été révélé

cette semaine.

Personnellement, quand j’étais l’entraîneur des Draveurs de Trois-Rivières dans les années 1970, je n’ai pas été témoin d’atrocité, et ce, même si cette époque en était une très dure dans la LHJMQ. Mike Bossy le disait souvent : c’était l’un des circuits les plus tough.

Si j’avais entendu parler d’initiations qui avaient mal viré, je serais intervenu, c’est évident. Alors ce qu’on a lu cette semaine m’a fait sursauter.

Pendant mon passage à Trois-Rivières, les vétérans coupaient les cheveux des recrues en guise de bienvenue.

Je me rappelle qu’un de mes capitaines avait dû se faire raser la tête à sa première saison et il avait mis un terme à ce rituel quand il avait reçu la lettre C sur son chandail.

Malheureusement, ça fait mal au hockey junior partout au pays. Pourtant, ce sont avant tout des ligues de développement et de belles écoles de vie. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c’est certain que les coupables doivent être imputables de leurs actions.

Je suis convaincu que les gens sont maintenant conscientisés et l’abcès a été crevé. Il ne faut plus que ça se reproduise. Ces années noires ne reviendront pas.

Des restos hors de prix

Même dans la LNH, je trouve que c’est exagéré quand les recrues doivent payer les repas de toute l’équipe au restaurant. Ça coûte parfois 20 000 $, incluant des bouteilles de vin à 2000 $ ! Souvent, les nouveaux n’ont pas cet argent. Il faut que ça cesse, car il y a des abus.

Rob Brind’Amour, l’entraîneur des Hurricanes de la Caroline, a déjà raconté que lorsqu’il était capitaine du club, il avait aidé deux recrues et ramassé une facture dont le montant était astronomique.

Six Québécois

J’aimerais finir ma chronique sur un ton plus positif. Depuis quelques matchs, il y a six Québécois en uniforme avec le Canadien et je m’en réjouis. Ça faisait une éternité qu’on n’avait pas vu ça.

Il y a deux ans, le Tricolore avait même disputé un match sans hockeyeur d’ici...

Alex Belzile, un véritable grand frère pour les jeunes attaquants, et Rafaël Harvey-Pinard – qui continue de produire avec sept buts et neuf points en 11 matchs – ont rejoint les Jonathan Drouin, David Savard, Mike Matheson et Samuel Montembeault.

Est-ce qu’on peut faire un lien avec la belle tenue du CH, qui avait signé trois victoires consécutives avant de s’incliner honorablement devant les Hurricanes jeudi ? La troupe de Martin St-Louis joue avec intensité et fierté même si elle est exclue des séries.

De plus, au terme du gain face aux Blackhawks de Chicago, mardi, Drouin, Savard et Matheson ont été choisis les trois étoiles de la rencontre.

Trois joueurs québécois du CH ! C’était une première depuis le 23 octobre 2003. Vingt ans ! À l’époque, José Théodore, Yanic Perreault et Mike Ribeiro avaient reçu les honneurs.

– Propos recueillis par Mylène Richard

Les échos de Bergie

Ça lui tente de jouer ?

Malgré un bel effort collectif, jeudi, je ne peux passer sous silence la triste performance de Chris Wideman. Le défenseur était sur la patinoire pour cinq buts de la Caroline. Il a fait preuve de désintéressement total. Il en est sûrement à ses derniers milles dans la LNH. Je ne pense pas que Kent Hughes réussira à l’échanger d’ici la date limite des transactions, le 3 mars. Reste à voir si le directeur général du CH trouvera preneur pour Joel Edmundson, Mike Hoffman, Evgenii Dadonov, Jonathan Drouin ou même Sean Monahan s’il revient bientôt au jeu.

Un retour au Tournoi pee-wee

Je suis très enthousiaste à l’idée d’assister au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec ce week-end, surtout après avoir lu les belles histoires de notre collègue Jessica Lapinski dans les pages du Journal. Quand je dirigeais les Nordiques, j’y allais avec le DG Maurice Filion. On mangeait des hot-dogs et on s’asseyait dans les estrades, on jasait avec les gens et on avait un plaisir fou. J’ai hâte de revivre ça.

La perte d’Ovechkin

Alexandre Ovechkin est retourné en Russie auprès de sa famille afin d’être au chevet de son père Mikhail, qui est décédé mercredi à l’âge de 71 ans. Les Capitals ont annoncé que leur capitaine serait absent pour une période indéterminée, ce qui pourrait faire très mal à l’équipe de Washington. Celle-ci a perdu ses trois derniers matchs et est engagée dans une lutte à finir pour participer aux séries. Avant les parties d’hier, les Capitals accusaient un point de retard sur les Penguins de Pittsburgh, eux qui avaient cependant quatre matchs en main. Les Panthers de la Floride, les Islanders de New York, les Red Wings de Detroit et les Sabres de Buffalo font aussi partie du portrait.