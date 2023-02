«Les Leafs veulent y aller le tout pour le tout» - Nick Suzuki

TORONTO | Nick Suzuki a décrit le match comme il s’est déroulé. Pour près de 30 minutes, le Canadien a tenu le coup contre les Maple Leafs, mais ils n’ont pas gardé le rythme pendant pour la deuxième portion.

« Quand ils ont ouvert les valves, on n’a pas réussi à suivre. Les Leafs veulent y aller le tout pour le tout cette année. Ils ont bougé pour améliorer leur équipe avec les ajouts des deux attaquants (O’Reilly et Acciari). Ils sont encore meilleurs au centre. Tavares se retrouvait à l’aile, mais il est aussi très bon au cercle des mises en jeu. Ils ont réalisé une bonne transaction. »

- Nick Suzuki

Josh Anderson a marqué l’unique but du Canadien contre les Maple Leafs. Il a inscrit un but à ses trois rencontres contre Toronto cette saison.

« Oui, je ressens probablement une motivation de plus quand je joue contre les Leafs. J’ai grandi pas trop loin de Toronto à Burlington. Je suis toujours prêt quand j’affronte l’équipe de mon enfance. »

- Josh Anderson

Échangé des Blues aux Maple Leafs vendredi soir, Ryan O’Reilly a endossé l’uniforme de sa nouvelle équipe pour une première fois. De ses débuts, il gardera en tête un fait cocasse pendant l’échauffement.

« Je me suis vidé du Gatorade sur la tête pendant l’échauffement. Ce n’était pas la meilleure idée. Mais j’ai aimé le début, je me retrouvais sur la glace pour la première mise en jeu et j’ai ressenti l’énergie de la foule. C’est la Mecque du hockey ici. »

- Ryan O’Reilly