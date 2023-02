La guerre en Ukraine a provoqué une telle secousse dans la politique mondiale qu’il est possible de parler de l’avant et de l’après, tout comme la chute de l’URSS ou le 11 septembre 2001 ont marqué en profondeur les relations internationales.

Les leçons de la guerre en Ukraine ne sont pas encore toutes tirées, puisque l’issue de la guerre demeure incertaine. Cependant, une année après le début de cette guerre, certaines leçons sont déjà évidentes.

1. La Russie de Vladimir Poutine n’est pas récupérable.

Poutine ne peut plus faire marche arrière et désormais, aucune démocratie ne fera plus confiance à son gouvernement. Ceci signifie que les sanctions contre la Russie sont là pour rester, à moins que le régime change.

Par ailleurs, que la Russie gagne ou non cette guerre, il lui faudra des décennies pour s’en remettre. Même si la Russie est le plus vaste pays au monde, son économie n’arrive qu’au 11e rang.

2. L’OTAN joue un rôle irremplaçable dans la défense des démocraties.

Il faut remercier les dirigeants de 1949 d’avoir mis sur pied l’OTAN. Sans cette organisation, la Russie de Poutine aurait probablement envahi quelques autres pays d’Europe de l’Est. Et dire qu’en décembre 2021, Emmanuel Macron jugeait l’OTAN en « état de mort cérébrale ». Les démocraties européennes ont pu compter sur l’OTAN quand l’Ukraine a été envahie. Il est douteux qu’une organisation de défense européenne aurait remplacé efficacement l’OTAN.

3. La Russie a aggravé la position internationale de la Chine.

La Chine avait déjà beaucoup de mal à transiger avec les démocraties et leurs alliés, entre autres en raison de sa gestion égoïste et irresponsable de la pandémie de COVID19 à ses débuts.

Mais la grande déclaration d’amitié entre la Chine et la Russie dévoilée à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Pékin a établi un parallèle entre les deux dictatures. Un parallèle que les gouvernements chinois depuis l’ère de Mao tentaient de gommer. Ce parallèle sera encore plus néfaste à la Chine si Poutine perd la guerre en Ukraine.

4. Les démocraties ont plus de valeur.

Les démocraties avaient pris la mauvaise habitude de transiger avec des dictatures comme s’il s’agissait de démocraties. En 2023, il serait encore plus inacceptable de voir un Donald Trump danser la scélérate danse du sable en Arable Saoudite.

Les dirigeants des démocraties ont pris conscience de la fragilité des démocraties et de leur valeur unique. Ceci a resserré leurs rangs. Cet effet est particulièrement visible en Europe où l’Union européenne peut compter sur un nouveau souffle.

5. La Russie a perdu beaucoup de sa force de dissuasion, mais elle inquiète plus que jamais.

L’armée russe est apparue beaucoup plus faible qu’anticipé. La planète entière observe que l’armement russe est de moins bonne qualité que l’armement des États-Unis et de leurs alliés.

Ceci incite plusieurs pays à reconsidérer leur alliance militaire avec la Russie et à choisir d’autres fournisseurs d’armes que les Russes. D’autre part, les pays du pourtour de la Russie, à l’exception de la Chine, ne peuvent que constater les intentions bellicistes de la Russie renforcer leurs alliances contre elle, tout en s’armant davantage.

La guerre en Ukraine favorise ainsi des rapprochements avec les États-Unis. Bien entendu, la démocratie américaine est elle-même à une époque charnière de son existence et si jamais elle tombait, sa chute entraînerait aussi des bouleversements dans les relations internationales. Mais ceci est une autre question.