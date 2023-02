Météo: une journée ensoleillée au Québec samedi

Bien que des averses de neige soient prévues, la majeure partie du Québec sera sous le soleil samedi.

Selon Environnement Canada, le Grand Montréal et ses régions limitrophes verront des prévisions osciller entre une alternance soleil-nuage et une probabilité d’averses s’élevant à 40%, de ce matin à la fin d’après-midi. Pour le refroidissement éolien, on peut s’attendre à le voir entre –20 et –30, selon les régions.

Même son de cloche du côté de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec et du Saguenay, où le soleil se fera également ressentir. Il sera plutôt en alternance du côté de la Capitale-Nationale, Des nuages attendent cependant plusieurs autres régions de la province, notamment l’Outaouais, le Lac-Saint-Jean, et la Mauricie, tandis que quelques averses attendent l’Abitibi-Témiscamingue.

Pour l’est du Québec, ce sera généralement une alternance soleil-nuage, en particulier pour le Bas-Saint-Laurent. Une grande partie de la Gaspésie sera généralement ensoleillée, avec un refroidissement éolien persistant autour de –25, par endroits.

La Côte-Nord verra aussi une alternance soleil-nuage, en particulier à Baie-Comeau et à Sept-Îles, tandis que le Nord-du-Québec sera sous les nuages.