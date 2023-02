Mode de stars: voici les looks marquants des Brit Awards

Les Anglais ont cette façon bien à eux d’aborder la mode, au point où l’on déclare parfois qu’un agencement ou un autre est une excentricité anglaise! Pensez aux créations légendaires de Vivienne Westwood ou Alexander McQueen, ou encore aux looks de Boy George et plus récemment à celui d’Harry Styles. Le tapis rouge des BRIT Awards qui se tenaient dimanche dernier au O2 Arena de Londres fut l’occasion pour les artistes de l’industrie de la musique d’y aller dans toutes les directions, du ludisme de Sam Smith, à la sensualité de Charli XCX au futurisme d’Ellie Goulding. Parmi eux, certains Américains n’ont pas cédé leur place!

Harry Styles

Photo AFP

Grand ambassadeur du courant de la fluidité des genres, Harry Styles a opté cette fois pour le complet de velours à basque de Nina Ricci porté à même la peau et orné d’une gigantesque fleur nouée au cou.

Jessie J enceinte

Photo AFP

En déambulant sur le tapis rouge, Jessie J a annoncé sa grossesse vêtue d’une combinaison qui s’ouvrait sur son ventre, un manteau Selezza London sur les épaules.

Maya Jama

Photo AFP

Les cheveux gominés façon années 1920 de Maya Jama étaient le parfait complément à cette robe bustier Schiaparelli délicatement brodée d’or.

Lizzo

Photo AFP

Le designer Robert Wun est reconnu pour ses créations extravagantes et Lizzo arborait avec panache le volant doré qui l’encadrait!

Charli XCX

Photo AFP

La chanteuse Charli XCX assumait la transparence qui dévoilait le port de simples sous-vêtements. Elle avait opté pour le nouveau chouchou français Ludovic de Saint Sernin, reconnu pour ces créations affriolantes et scintillantes.

Sam Smith

Photo AFP

Après son passage aux Grammy, tous les yeux étaient tournés vers Sam Smith, qui est apparu en tenue de latex de la marque Harri qui redéfinit la silhouette, lui conférant un look de poupée gonflable.

Shania Twain

Photo AFP

Après sa tenue à pois des Grammy, Shania Twain a préféré la sobriété colorée de cette robe Saint Laurent très seyante.

Camille Razat

Photo AFP

On aurait pu croire qu’un bustier à basque dont s’échappe un jupon sur un pantalon palazzo plissé serait trop, mais voilà que Camille Razat portait avec désinvolture la création de Robert Wun.

Jodie Turner-Smith

Photo AFP

Jodie Turner-Smith poursuit sa trajectoire de nouvelle icône de la mode. Elle réinterprète le glamour et l’opulence des années 1970, afro inclus, dans un look signé Zuhair Murad.

Ellie Goulding

Photo AFP

Ellie Goulding y est allée d’une silhouette Cameron Hancock juxtaposant le féminin-masculin composée d’un plastron soulignant le galbe de ses seins et d’un pantalon à taille haute. Le succès de cette silhouette réside dans le dépouillement!