Notre sous-sol exploité par des étrangers: les Australiens adorent notre lithium

Grande amatrice de lithium québécois, l’Australie est le pays étranger le plus représenté sur le territoire minier du Québec.

On retrouve 18 compagnies et investisseurs australiens dans la liste des détenteurs de claims miniers sur le territoire du Québec, révèle notre analyse.

Pays les plus représentés parmi les détenteurs de claims Pays Nbr. de détenteurs Nbr. de claims % de claims 1. Indonésie 2 7 477 2,66 % 2. Australie 18 6 360 2,26 % 3. États-Unis 10 5 743 2,04 % 4. Suisse 2 4 697 1,67 % 5. Chine 3 3 865 1,37 % Source : GESTIM, le système de gestion des titres miniers du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Données extraites le 6 février 2023.

Leurs 6361 titres d’exploration minière couvrent un territoire de plus de 3400 kilomètres carrés.

«Il y a beaucoup d’entreprises minières d’exploitation et d’exploration basées en Australie. Mon expérience me dit qu’il y a de plus en plus d’entreprises australiennes [qui viennent au Québec], notamment au niveau du lithium», explique Ugo Lapointe, de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine.

Le lithium est une des composantes principales des batteries utilisées pour les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et les véhicules électriques, entre autres.

UN VENT QUI SOUFFLE

«Il y a vraiment un vent qui souffle là [tant au Québec qu’à l’international] par rapport au lithium», ajoute Éric Lemieux, analyste du secteur minier.

Deux compagnies australiennes figurent parmi les 100 plus importants propriétaires de claims actifs chez nous. Elles ont créé des filiales pour opérer au Québec, soit Les Mines de Fer Champion Limitée (détenue par Champion Iron Limited) et Sayona Québec (filiale de Sayona Mining Limited).

AVANTAGES

«Les Australiens, ce qu’ils font, c’est qu’ils regardent le Québec et ils se partent un bras québécois, l’exemple parfait est Sayona», soutient Valérie Fillion, directrice générale de l’Association de l’exploration minière du Québec.

Selon elle, ces filiales permettent aux compagnies australiennes de mieux réclamer des crédits fiscaux et payer des impôts au Québec.