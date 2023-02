Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 19 février qui en valent le détour.

Hockey: Blue Jackets de Columbus c Coyotes de l’Arizona

Même s’ils sont au dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Blue Jackets de Columbus ont connu de bonnes performances lors des derniers matchs. Ils ont surpris les Maple Leafs de Toronto avec une victoire de 5 à 3 samedi dernier et les hommes de Brad Larsen ont battu les Jets à domicile 3 à 1 jeudi.Cependant, la perte de Johnny Gaudreau qui souffre d’une blessure au bas du corps risque de faire mal à l’attaque des Jackets car le petit attaquant est le meilleur pointeur de l’équipe de l’Ohio avec 52 points en 55 matchs. Les Coyotes traversent aussi une bonne séquence avec trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, mais leur offensive est en panne. Elle est au 28e rang chapitre des buts marqués avec 2,67 par rencontre.

Prédiction: Moins de 6,5 buts - 1,86

Tennis: Jannik Sinner c Daniil Medvedev

Après avoir été éliminé au troisième tour des Internationaux d’Australie en janvier dernier, Daniil Medvedev connaît un excellent tournoi à Rotterdam. Il a seulement perdu une manche pendant tout le tournoi. La 11e raquette mondiale a facilement battu Grigor Dimitrov en demi-finale en deux manches de 6-1 et 6-2 afin d’accéder à sa première finale en trois événements cette saison. Jannik Sinner a eu un peu plus de difficulté à obtenir son billet pour la finale. Le 14e joueur sur l’échiquier mondial a battu à l’arraché Tallon Griekspoor en deux manches de 7-5 et 7-6. Les deux finalistes ont croisé le fer à quatre reprises en carrière et Medvedev a balayé l’Italien de 21 ans.

Prédiction: Victoire de Daniil Medvedev en deux manches - 2,41

Basketball : Match des étoiles Team Giannis c Team Lebron

Le match des étoiles de la NBA donne toujours un spectacle impressionnant. Les joueurs laissent de côté le jeu défensif afin d’offrir aux partisans une prestation hors de l’ordinaire. Il s’est marqué au moins 310 points au total par les deux équipes, lors des trois dernières rencontres qui réunissent les vedettes du circuit Silver. Depuis qu’elle a instauré le format des capitaines pour cet événement il y a six ans, l’équipe de Lebron James a triomphé chaque fois.

Prédiction: Nombre de points marqués plus de 324,5 - 1,95