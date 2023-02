Pâtes à volonté

Elles peuvent être longues, courtes, farcies, en torsades, en coquilles, en tubes, tressées...

Agrémentées d’une sauce blanche à base de fromage ou d’une sauce rouge au parfum de tomates, simplement réduite ou mijotée des heures pour former un riche ragoût... Elles sont rassembleuses et font le bonheur des petits et grands. J’ai nommé : les pâtes !

Voici 8 restaurants où la pasta n’est pas prise à la légère – et qui surtout, valent le détour. Salute !

Moccione

Photo fournie par Le Cuisinomane

Un maccheroni bolognaise qui donne la chair de poule. Des bucatinis all’amatriciana qui rebondissent sous la dent et qui réchauffent le cœur. Des tortelli à la farce sapide nappés d’une légère sauce enveloppante, qui nous tiennent à une bouchée du bonheur... En alliant tradition et modernité, toujours en suivant le fil des saisons, le chef Luca et sa brigade offrent une grande cuisine italienne à Montréal, qui mérite amplement le détour.

► moccione.com

► 7495, rue Saint-Denis, Montréal

Luciano

Photo fournie par Luciano

Ah, la cuisine de la nonna à la fois gourmande et si réconfortante ! D’une telle simplicité que l’on se demande comment ça peut être si bon. Toutefois, ici, ce n’est pas la grand-maman qui cuisine, mais bien un Luciano au sommet de sa forme, qui ne fait que rendre hommage à ses racines italiennes. On rêve de ces disques asymétriques farcis d’une préparation bien goûtue aux champignons, enduits d’un simple beurre infusé à la sauge, ou des longiformes pappardelles au ragoût, dont la complexité ne ment pas sur la méthode de préparation. Ici, on reste dans la tradition pure et dure – et c’est parfait comme ça.

► lucianotrattoria.com

► 1212, rue Saint-Zotique Est, Montréal

Barbara

Photo fournie par Barbara bar a vin

Chez BarBara, il n’y a pas d’heure et de jour pour déguster un bon plat de pâtes fraîches. On s’y attable matin, midi ou soir, à tout moment de la semaine, pour s’enfiler l’un des meilleurs cacio e pepe en ville. Ma dernière découverte qui mérite amplement mention? Les tortiglioni all’olio, soit de dodues pâtes cylindriques emmitouflées d’huile d’olive, de parmigiano reggiano, d’ail, de piments chili et d’une généreuse quantité de champignons légèrement dorés. Le petit bout de pain sera plus que nécessaire pour vadrouiller l’excès d’huile d’olive bourrée de saveurs !

► barbaravin.com

► 4450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Impasto

Photo fournie par Impasto

Chapeauté par le prolifique duo Michele Forgione et Stefano Faita – à qui nous devons une fière chandelle pour nous faciliter la cuisine à la maison avec les produits Stefano Faita –, l’Impasto s’est rapidement faufilé parmi les meilleures tables italiennes de Montréal. En effet, on s’y délecte de savantes pâtes fraîches qui font honneur à la fois à la tradition et aux produits du Québec. La fraîcheur des cavatellis aux premiers légumes du printemps, laissant place à des tagliatelles aux champignons sauvages à l’automne, puis – quintessence de la gourmandise – à de savoureux gnocchis à la riche bolognaise de veau en hiver.

► impastomtl.ca

► 48, rue Dante, Montréal

Pasta da Panza

Photo fournie par Pasta da Panza

Lucio, chef et fondateur de Pasta da Panza, a littéralement grandi les mains dans la farine, la semoule et les œufs. « Lorsque j’étais jeune, je voulais toujours manger les pâtes fraîches... Je m’installais à côté de ma mère, puis je faisais mes propres pâtes ! » explique celui qui est revenu à sa première passion, après avoir fait quelques années en comptabilité. Obtenant son diplôme de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), il gravit peu à peu les échelons jusqu’à devenir chef du défunt restaurant Buonanotte. C’est en 2014 qu’il décide d’investir sur lui-même et de créer son propre restaurant et traiteur, se spécialisant en pâtes fraîches. Il ne faut pas passer à côté des tortellinis farcis et roulés un par un !

► facebook.com/pastadapanza

► 3825, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval

Bello Ristorante

Photo fournie par Bello Ristorante

Cette table italienne de Québec est le restaurant idéal où aller avec la famille ou des amis, sans trop se demander si le menu saura leur plaire. On y retrouve de la pizza cuite au four à bois, quelques variétés de poissons, de fruits de mer et de viandes, des risottos (parmi les meilleurs en ville), et bien certainement, de savoureuses pâtes. Linguine alle vongole, alla carbonara, al pesto, tagliatelles aux fruits de mer, aux champignons sauvages ou au canard confit (surplombés de foie gras !)... On opte pour la demi-assiette, question de profiter de plus de plats au menu.

► belloristorante.com

► 73, rue Saint-Louis, Québec

Battuto

Photo fournie par Battuto

C’est en prônant la qualité avant la quantité que le restaurant Battuto a su se tailler une place de choix dans le cœur des Québécois. Ingrédients d’exception, techniques irréprochables, justesse d’exécution : tous les éléments du menu sont présents pour une raison, incluant la sélection de pâtes fraîches. Bucatinis au ragù de côtes courtes de bœuf, agnolotti à la courge butternut avec sauge et beurre noisette, gnocchis de ricotta servis dans un léger bouillon, recouverts de fromage grana padano et de truffe noire... Quel que soit le moment de l’année où l’on s’y rend, il n’y a aucun mauvais choix !

► battuto.ca

► 527, boulevard Langelier, Québec

Fiorella

Photo fournie par Le Cuisinomane

Fiorella, le restaurant italien le plus québécois de la province ? Possible ! Il suffit d’une visite pour comprendre la médecine que le chef Laurent Godbout applique aux classiques italiens, sans toutefois les dénaturer. On se régale d’abord avec une incroyable salade de betteraves qui ne vous laissera pas indifférent, avant d’attaquer une déclinaison de pâtes fraîches : gemelli sauce rosée à la pancetta et aux épinards, cavatellis au pesto avec zeste de citron et fromage burrata, ou encore les mafaldine à la carbonara de smoked meat et pickle de moutarde, au menu depuis le jour un.

► ledistrictgourmet.ca/restaurants/fiorella

► 990, route de l’Église, local 119, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com