Pâtes au four ou bœuf mijoté: 15 recettes pour se réchauffer

Le printemps sera bientôt à nos portes. Pour vous aider à traverser les dernières semaines froides de l’hiver, nous vous proposons 15 recettes toutes plus réconfortantes les unes que les autres. Réchauffez-vous sous les rayons du soleil qui reviennent avec un bol de soupe fumant, un repas mijoté pendant des heures ou votre plat préféré de pâtes gratinées.

Soupe au poulet et nouilles

Photo Adobe Stock

Portions : 8

Préparation : 25 min

Cuisson : 2 h 30 min

INGRÉDIENTS

Bouillon de poulet

5 lb (2,5 kg) cuisses de poulet

16 t (4 L) eau

2 carottes, hachées grossièrement

2 branches de céleri, hachées grossièrement

1 oignon, haché grossièrement

1 feuille de laurier

1 c. à thé (5 ml) sel

1 c. à thé (5 ml) thym séché

1⁄2 c. à thé (2 ml) grains de poivre

Soupe au poulet et nouilles

2 t (500 ml) carottes, coupées en tranches

2 t (500 ml) céleri, coupé en tranches

1 t (250 ml) oignon, haché

1 c. à soupe (15 ml) sel

1⁄2 c. à thé (2 ml) poivre

3 t (750 ml) nouilles aux œufs

1⁄2 t (125 ml) petits pois surgelés ou en conserve

2 c. à soupe (30 ml) persil frais, haché

TECHNIQUE

Préparation du bouillon de poulet

Mettre les cuisses de poulet dans une casserole. Ajouter l’eau et porter à ébullition. Écumer le bouillon. Ajouter les carottes, le céleri, l’oignon, la feuille de laurier, le sel, le thym et les grains de poivre. Laisser mijoter, à découvert, à feu moyen-doux pendant 2 heures.

À l’aide d’une écumoire, retirer les cuisses de poulet de la casserole et les mettre dans un bol. Couvrir et réfrigérer. Dans une passoire tapissée d’étamine (coton à fromage) placée sur un grand bol, filtrer le bouillon de poulet en pressant les légumes pour en extraire le liquide. Jeter les légumes. Réfrigérer le bouillon de poulet pendant 12 heures ou jusqu’à ce que le gras fige à la surface. Dégraisser.

Préparation de la soupe au poulet et nouilles

Dans une grande casserole ou un faitout, porter le bouillon de poulet à ébullition. Ajouter les carottes, le céleri, les oignons, le sel et le poivre. Cuire de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

Entre-temps, désosser le poulet, le couper en morceaux et l’ajouter à la soupe. Ajouter les nouilles et cuire pendant 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Ajouter les petits pois et le persil et mélanger.

Macaroni gratiné au fromage, au chou et au bacon

Photo Tango Photographie

Portions : 5 à 8

Préparation : 20 min

Cuisson : 45 min

INGRÉDIENTS

3 t (750 ml) macaronis ou autres pâtes courtes

8 tranches de bacon, coupées en lanières

4 t (1 L) chou de Savoie, haché, tassé

2 gousses d’ail, hachées finement

1⁄4 t (60 ml) vin blanc sec

3 c. à soupe (45 ml) beurre

1/3 t (80 ml) farine

4 t (1 L) lait, froid

1 c. à soupe (15 ml) moutarde de Dijon

2 t (500 ml) cheddar orange, râpé

7 oz (210 g) fromage à pâte molle (de type L’Origine de Charlevoix), coupé en dés

Poivre

TECHNIQUE

Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Égoutter et réserver. Entre-temps, dans un poêlon, cuire le bacon à feu moyen de 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Retirer le bacon du poêlon, l’égoutter sur des essuie-tout et réserver. Jeter tout le gras du poêlon, sauf 1 c. à soupe (15 ml). Dans le poêlon, ajouter le chou et l’ail, et cuire 3 minutes en brassant. Verser le vin blanc et poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’il se soit évaporé. Retirer le poêlon du feu et réserver. Dans la casserole, faire fondre le beurre à feu moyen-doux. Hors du feu, ajouter la farine d’un seul coup, en brassant à l’aide d’un fouet. Remettre la casserole sur le feu et verser le lait petit à petit, en fouettant sans arrêt jusqu’à ce que la préparation soit lisse. Cuire, en remuant, de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait épaissi. Poivrer et incorporer la moutarde. Ajouter 1 1⁄2 t (375 ml) du cheddar et poursuivre la cuisson, en brassant, jusqu’à ce qu’il soit fondu. Hors du feu, ajouter les pâtes, le bacon et la préparation de chou réservés, et mélanger pour bien les enrober. Incorporer le fromage à pâte molle. Verser le macaroni dans un plat allant au four d’une capacité de 12 t (3 L). Poivrer et parsemer du reste du cheddar. Cuire au four préchauffé à 375 °F (190 °C) pendant 15 minutes. Poursuivre la cuisson sous le gril du four 3 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit doré. (Le macaroni se conservera jusqu’à 3 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 1 mois au congélateur.)

Bœuf braisé aux légumes d’hiver à la mijoteuse

Photo Tango Photographie

Portions : 8

Préparation : 30 min

Cuisson : 5 h 10 min à 6 h 10 min

INGRÉDIENTS

3 1⁄2 c. à thé (17 ml) poudre de cari

3⁄4 c. à thé (4 ml) sel

1 rôti de palette ou de haut-de-côtes avec l’os (environ 3 lb/1,5 kg)

1 c. à soupe (15 ml) huile végétale

1 t (250 ml) bouillon de bœuf à teneur réduite en sel

1⁄4 t (60 ml) vin rouge sec

6 petites carottes, entières

1 lb (500 g) pommes de terre, coupées en quatre

2 panais, pelés et coupés en tranches

1 rutabaga, pelé et coupé en cubes

1 oignon rouge, coupé en quartiers

2 c. à soupe (30 ml) fécule de maïs

2 c. à soupe (30 ml) eau froide

1⁄4 c. à thé (1 ml) poivre

1⁄4 t (60 ml) yogourt nature

TECHNIQUE

Dans un petit bol, mélanger 2 1⁄2 c. à thé (12 ml) du cari et 1⁄2 c. à thé (2 ml) du sel. Frotter le rôti du mélange de cari. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Ajouter le rôti et le faire dorer de tous les côtés. Déposer le rôti dans la mijoteuse. Ajouter le bouillon, le vin, les carottes, les pommes de terre, les panais, le rutabaga et l’oignon. Couvrir et cuire à faible intensité de 5 à 6 heures. Mettre le rôti et les légumes dans un plat de service (réserver le liquide de cuisson), couvrir et réserver au chaud. Dégraisser le liquide de cuisson réservé (jeter le gras) et le filtrer dans une passoire fine placée sur un bol. Verser le liquide dans une casserole et porter à ébullition. Dans un petit bol, mélanger la fécule de maïs, l’eau, le reste du cari et du sel et le poivre. Verser le mélange de fécule dans la casserole et cuire à feu moyen, en brassant, jusqu’à ce que la sauce ait épaissi et soit bouillonnante. (Vous pouvez préparer le bœuf braisé jusqu’à cette étape, le laisser refroidir et le mettre dans un contenant hermétique. Il se conservera jusqu’à 3 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 2 mois au congélateur. Laisser décongeler au réfrigérateur. Réchauffer à feu moyen.) Incorporer le yogourt et réchauffer (ne pas laisser bouillir). Servir le rôti et les légumes réservés avec la sauce.

Chili au bœuf, aux haricots noirs et au café

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe (15 ml) huile d’olive

1 oignon, haché

2 gousses d’ail, hachées

1 c. à soupe (15 ml) assaisonnement au chili

1⁄2 c. à thé (2 ml) cumin moulu

1⁄2 c. à thé (2 ml) coriandre moulue

1⁄2 c. à thé (2 ml) origan séché

1 lb (500 g) bœuf haché

1 conserve de tomates entières (28 oz/796 ml)

1⁄2 t (125 ml) bouillon de bœuf sans sel

1⁄2 t (125 ml) café fort

1 boîte de haricots noirs, égouttés et rincés (14 oz/398 ml)

crème sure

Coriandre fraîche, hachée

Sel

TECHNIQUE

Dans une cocotte, chauffer l’huile d’olive. Ajouter l’oignon et l’ail et cuire 3 minutes. Ajouter l’assaisonnement au chili, le cumin, la coriandre et l’origan, et cuire pendant 2 minutes. Ajouter le bœuf haché et cuire, en le défaisant à l’aide d’une cuillère en bois, pendant 5 minutes. Saler. Ajouter les tomates en les écrasant avec la cuillère, le bouillon, le café et les haricots noirs. Mélanger et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 15 minutes. Garnir le chili de crème sure et de coriandre fraîche.

Soupe au bœuf haché et aux petits pois

Photo Jeff Coulson

Portions : 4 à 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

2 c. à thé (10 ml) huile d’olive

1 oignon, haché

2 gousses d’ail, hachées finement

2 c. à thé (10 ml) thym frais, haché

1 lb (500 g) bœuf haché maigre

1 grosse carotte, coupée en dés

1 lb (500 g) pommes de terre blanches, pelées et coupées en morceaux de 1⁄2 po (1 cm)

2 c. à soupe (30 ml) pâte de tomates

1 c. à soupe (15 ml) moutarde de Dijon

1 c. à soupe (15 ml) sauce Worcestershire

4 t (1 L) bouillon de bœuf à teneur réduite en sel

1 t (250 ml) petits pois surgelés

Sel et poivre

TECHNIQUE

Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Ajouter l’oignon, l’ail et le thym, et cuire en brassant pendant 2 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon ait ramolli, sans plus. Ajouter le bœuf haché, la carotte, le céleri et les pommes de terre, et cuire en brassant et en défaisant le bœuf haché à l’aide d’une cuillère, pendant 3 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait perdu sa teinte rosée. Ajouter la pâte de tomates, la moutarde de Dijon et la sauce Worcestershire, et mélanger. Cuire pendant 2 minutes ou jusqu’à ce que la préparation ait légèrement épaissi. Verser le bouillon. Saler, poivrer et porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 6 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres. Ajouter les petits pois et cuire pendant 1 minute ou jusqu’à ce qu’ils soient chauds. (La soupe se conservera jusqu’à 2 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 2 mois au congélateur.)

Chaudrée de saumon

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

1 1⁄2 t (375 ml) eau + 3 c. à soupe (45 ml)

1 lb (500 g) filet de saumon ou de poisson blanc surgelé

3 1⁄2 t (875 ml) bouillon de légumes

1⁄2 t (125 ml) oignon, haché

3 pommes de terre rouges, coupées en cubes (environ 2 1⁄2 t/625 ml)

1 c. à soupe (15 ml) aneth frais, haché finement (ou 1⁄2 c. à thé [2 ml] d’aneth séché)

1 c. à thé (5 ml) zeste de citron, râpé

2 1⁄2 t (625 ml) lait

2 c. à soupe (30 ml) farine

2 t (500 ml) pointes d’asperges surgelées, partiellement décongelées et coupées en morceaux de 2 po (5 cm)

Brins d’aneth frais (facultatif)

Sel et poivre

TECHNIQUE

Verser 1 1⁄2 t (375 ml) de l’eau dans un grand poêlon et porter à ébullition. Ajouter les filets de saumon et porter de nouveau à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser pocher de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce que la chair du poisson se détache facilement à la fourchette. À l’aide d’une écumoire, retirer les filets de saumon de l’eau (jeter l’eau de cuisson) et défaire la chair en morceaux de 1⁄2 po (1 cm). Réserver. Dans une grande casserole, mélanger le bouillon, l’oignon, les pommes de terre, l’aneth et le zeste de citron et porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter, en brassant de temps à autre, pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Incorporer le lait. Dans un petit bol, mélanger la farine et le reste de l’eau. Incorporer le mélange de farine à la soupe. Ajouter les asperges et mélanger. Cuire, en brassant, jusqu’à ce que la soupe soit légèrement bouillonnante. Ajouter le saumon réservé et réchauffer. Saler et poivrer. Au moment de servir, garnir chaque portion de brins d’aneth, si désiré, et accompagner de croûtons au cheddar.

La meilleure Lasagne

Photo Tango Photographie

Portions : 12

Préparation : 45 min

Cuisson : 1 h 45 min

Repos : 15 min

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe (30 ml) huile d’olive

2 oignons, hachés

1 branche de céleri, coupée en dés

1 carotte, coupée en dés

5 gousses d’ail hachées finement

2 boîtes de pâte de tomates (156 ml chacune)

1 1⁄4 lb (625 g) bœuf haché maigre

2 boîtes de tomates en dés (28 oz/796 ml chacune)

1 t (250 ml) vin rouge ou blanc, sec

2 feuilles de laurier

2 c. à thé (10 ml) origan séché

16 lasagnes

1 contenant de fromage ricotta extrafin (475 g)

1 t (250 ml) parmesan, râpé

1 œuf

1⁄2 t (125 ml) basilic frais, haché

4 1⁄2 t (1,125 L) fromage mozzarella râpé

Sel et poivre

TECHNIQUE

Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter les oignons, le céleri, la carotte et 4 des gousses d’ail, et cuire en brassant de temps à autre pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que les légumes aient ramolli. Ajouter la pâte de tomates et mélanger. Ajouter le bœuf haché et cuire, en brassant et en le défaisant à l’aide d’une cuillère en bois, pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait perdu sa teinte rosée. Dans la casserole, ajouter les tomates, le vin, les feuilles de laurier et l’origan. Saler, poivrer et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter, en brassant de temps à autre, pendant environ 40 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait épaissi. Retirer les feuilles de laurier. (La sauce se conservera jusqu’à 3 jours au réfrigérateur.) Entre-temps, dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’elles aient ramolli. Égoutter les lasagnes et les étendre en une couche sur un linge de cuisine. Dans un bol, mélanger le fromage ricotta, le parmesan, l’œuf, le basilic et le reste de l’ail. Saler et poivrer. Réserver 1 1⁄2 t (375 ml) de la sauce à la viande. Dans un plat de cuisson de 13 x 9 po (33 x 23 cm), étendre le tiers du reste de la sauce. Couvrir de 4 lasagnes, puis parsemer de 1 1⁄2 t (375 ml) du fromage mozzarella. Étendre en couches successives la moitié du reste de la sauce, 4 autres lasagnes, la préparation de ricotta, 4 autres lasagnes, le reste de la sauce puis le reste des lasagnes. Couvrir de la sauce à la viande réservée, puis parsemer du reste du fromage mozzarella. (La lasagne se conservera jusqu’à 2 mois au congélateur. Laisser décongeler la lasagne au réfrigérateur. Augmenter le temps de cuisson de 10 minutes.) Couvrir le plat de papier d’aluminium et cuire au four préchauffé à 375 °F (190 °C) pendant 45 minutes. Retirer le papier d’aluminium et poursuivre la cuisson pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit doré. Couvrir la lasagne de papier d’aluminium, sans serrer, et laisser reposer pendant 15 minutes avant de servir.

Ragoût de bœuf aux légumes

Photo Adobe Stock

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 3 h

INGRÉDIENTS

14 grosses carottes

2 branches de céleri

1⁄2 petit rutabaga, pelé

1⁄2 courge musquée, pelée

1 1⁄2 lb (750 g) bifteck de côtes croisées ou de palette de 1 1⁄2 po (4 cm) d’épaisseur, le gras enlevé

1 c. à soupe (15 ml) huile végétale

3 oignons, coupés en quatre

2 grosses gousses d’ail, hachées finement

1⁄2 c. à thé (2 ml) thym séché

1⁄2 c. à thé (2 ml) marjolaine séchée

1⁄4 t (60 ml) farine

1 t (250 ml) bouillon de bœuf

1 t (250 ml) vin rouge sec ou bouillon de bœuf

1 boîte de tomates entières (19 oz/540 ml)

2 grosses pommes de terre, pelées et coupées en morceaux

1 patate douce, pelée et coupée en morceaux

2 c. à soupe (30 ml) persil frais, haché

Sel et poivre

TECHNIQUE

Couper les carottes, le céleri et le rutabaga en morceaux de 1 po (2,5 cm) de longueur. Parer la courge et en retirer toutes les graines. La couper en morceaux de 1 po (2,5 cm) de longueur. À l’aide d’un couteau bien aiguisé, couper le bifteck en cubes de 1 po (2,5 cm) de côté. Dans une grosse cocotte en métal, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter les oignons et cuire, en brassant de temps à autre, pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Ajouter l’ail, le thym et la marjolaine, et cuire, en brassant, pendant 1 minute. Ajouter le bœuf, les carottes, le céleri, le rutabaga et la courge. Parsemer de la farine et cuire, en brassant, pendant environ 1 minute ou jusqu’à ce que la farine soit bien humide. Ajouter le bouillon de bœuf, le vin rouge et les tomates, en les défaisant à l’aide d’une cuillère en bois. Bien mélanger. Porter à ébullition. Couvrir et cuire au four préchauffé à 325 °F (160 °C) pendant 1 h 30. (Vous pouvez préparer le ragoût de bœuf jusqu’à cette étape, le laisser refroidir et le mettre dans des contenants hermétiques. Il se conservera jusqu’à 2 semaines au congélateur. Décongeler au réfrigérateur et poursuivre la recette. Prolonger le temps de cuisson d’environ 15 minutes.) Ajouter les pommes de terre et la patate douce, et mélanger. Couvrir et cuire, en brassant une fois en cours de cuisson, pendant 1 h 15 ou jusqu’à ce que le bœuf et les légumes soient tendres. Saler et poivrer. Parsemer du persil.

VARIANTES (5 PORTIONS) : RAGOÛT DE BŒUF AU CARI

Remplacer le thym et la marjolaine par 1 c. à soupe (15 ml) de gingembre frais haché finement, 4 c. à thé (20 ml) de cari, 1 c. à thé (5 ml) de cumin moulu et 1 c. à thé (5 ml) de coriandre moulue et les ajouter au ragoût en même temps que l’ail. Remplacer le rutabaga par un demi-chou-fleur coupé en bouquets et l’ajouter au ragoût 20 minutes avant la fin du temps de cuisson.

Soupe aux haricots blancs et au riz sauvage

Photo Tango Photographie

Portions : 6 à 8

Préparation : 15 min

Cuisson : 3 à 4 h

INGRÉDIENTS

1 t (250 ml) blanc de poireau, haché

2 branches de céleri, hachées

2 boîtes de haricots blancs (cannellini), rincés et égouttés (19 oz/540 ml chacune)

2 carottes, coupées en tranches

1⁄2 c. à thé (2 ml) fines herbes séchées à l’italienne

1 feuille de laurier

3 cubes de bouillon de légumes concentré

1⁄2 t (125 ml) mélange de riz sauvage et de riz brun

8 t (2 L) eau bouillante

3 t (750 ml) feuilles de chou frisé (kale), déchiquetées

2 c. à soupe (30 ml) jus de citron

1 trait de sauce tabasco

Sel et poivre

TECHNIQUE

Dans un grand contenant hermétique, mettre le poireau, le céleri, les haricots blancs, les carottes et les fines herbes, la feuille de laurier et les cubes de bouillon. Saler et poivrer. Fermer hermétiquement et congeler. (La préparation de soupe se conservera jusqu’à 6 mois au congélateur.) Décongeler la préparation de soupe au réfrigérateur la veille. Mettre la préparation dans la mijoteuse, ajouter le riz et l’eau, et mélanger pour diluer le bouillon. Couvrir et cuire à faible intensité de 3 à 4 heures ou jusqu’à ce que les légumes soient cuits. Environ 30 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter le chou frisé. Retirer la feuille de laurier, puis incorporer le jus de citron et la sauce tabasco.

Bœuf bourguignon classique

PHoto Adobe Stock

Portions : 8

Préparation : 45 min

Cuisson : 3 h 30 min

INGRÉDIENTS

1 paquet de champignons porcini séchés (14 g)

1⁄2 t (125 ml) eau chaude

4 oz (125 g) bacon, haché

3 c. à soupe (45 ml) huile végétale

1 rôti de côtes croisées, désossé et coupé en cubes de 1 1⁄2 po (4 cm) (environ 3 lb/1,5 kg)

1 oignon, haché

1 grosse, carotte hachée

2 gousses d’ail, hachées finement

1 1⁄2 t (375 ml) vin rouge (pinot noir ou merlot)

1⁄2 t (125 ml) bouillon de bœuf

3 brins de persil frais

2 brins de thym frais

2 feuilles de laurier

1 sac d’oignons perlés, non pelés (10 oz/284 g)

1 c. à soupe (15 ml) beurre

3 t (750 ml) champignons blancs

2 c. à soupe (30 ml) brandy ou cognac

1/3 t (80 ml) farine

1⁄2 t (125 ml) eau froide

2 c. à soupe (30 ml) persil frais, haché

Sel et poivre

TECHNIQUE

Dans un bol, faire tremper les champignons porcini dans l’eau chaude pendant 30 minutes. Entre-temps, dans une grande cocotte en métal, cuire le bacon à feu moyen-vif, en brassant, de 5 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Retirer le bacon de la cocotte et le laisser égoutter sur des essuie-tout. Dégraisser la cocotte. Chauffer 1 c. à soupe (15 ml) de l’huile. Ajouter le tiers des cubes de bœuf et cuire, en brassant souvent, pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Réserver les cubes de bœuf dans un grand bol. Procéder de la même manière avec le reste des cubes de bœuf (au besoin, ajouter le reste de l’huile pour éviter que la viande colle). Dégraisser la cocotte. Ajouter l’oignon haché, la carotte, l’ail, le sel et le poivre, et cuire à feu moyen pendant environ 3 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon ait ramolli. Parsemer de la farine et cuire, en brassant, pendant 1 minute. Retirer les champignons porcini de l’eau et les hacher (réserver le liquide de trempage). Dans la cocotte, ajouter les champignons porcini, le liquide de trem-page réservé, le vin et le bouillon. Porter à ébullition en raclant le fond de la cocotte pour en détacher les particules. À l’aide d’une ficelle, attacher les brins de persil et de thym et les feuilles de laurier et les ajouter à la préparation dans la cocotte. Ajouter le bacon égoutté, les cubes de bœuf réservés et le jus accumulé dans le bol. Couvrir et cuire au four préchauffé à 325 °F (160 °C) de 2 1⁄2 à 3 heures ou jusqu’à ce que la viande soit tendre. Entre-temps, dans une casserole d’eau bouillante, cuire les oignons perlés pendant 3 minutes. Égoutter et passer sous l’eau froide. Peler les oignons perlés en conservant la racine. Dans un poêlon, faire fondre le beurre à feu moyen. Ajouter les oignons perlés et cuire pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Mettre les oignons perlés dans un bol. Ajouter les champignons blancs dans le poêlon et cuire pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Retirer le bœuf de la cocotte et le mettre dans un bol. Dans la cocotte, ajouter les oignons perlés, les champignons blancs et le brandy. Porter à ébullition à feu moyen--vif. Réduire le feu et laisser mijoter à découvert, pendant environ 25 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait épaissi et que les oignons perlés soient tendres. Retirer le bouquet de fines herbes (le jeter). Remettre le bœuf dans la cocotte et réchauffer. (Vous pouvez faire le bœuf bourguignon à l’avance, le laisser refroidir et le mettre dans un contenant hermétique. Il se conservera jusqu’au lendemain au réfrigérateur ou jusqu’à 2 semaines au congélateur. Réchauffer à feu doux.) Au moment de servir, garnir du persil.

Pappardelles aux saucisses italiennes, au fenouil et à la mozzarella

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

12 oz (375 g) pappardelles

3 c. à soupe (45 ml) huile d’olive

2 échalotes françaises, coupées en tranches fines

3 gousses d’ail, hachées finement

1⁄4 à 1⁄2 c. à thé (1 à 2 ml) flocons de piment fort

1 lb (500 g) saucisses italiennes au fenouil, la peau enlevée

1 c. à soupe (15 ml) origan frais, haché

1 c. à soupe (15 ml) basilic frais, haché

1 1⁄4 t (310 ml) crème 15 %

1⁄2 botte de chou frisé (kale), les tiges enlevées et les feuilles hachées

1 1⁄2 t (375 ml) tomates cerises, coupées en deux

1 boule de mozzarella de bufflonne, égouttée et déchirée en morceaux

Feuilles de basilic frais

Sel et poivre

TECHNIQUE

Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Égoutter les pappardelles en réservant 1 t (250 ml) de l’eau de cuisson. Mettre les pâtes dans un bol, ajouter 1 c. à table (15 ml) d’huile, et mélanger. Réserver. Entre-temps, dans un grand poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu moyen. Ajouter les échalotes, l’ail et les flocons de piment, et cuire, en brassant de temps à autre, 2 minutes. Ajouter les saucisses, l’origan et le basilic, et cuire, en défaisant la chair des saucisses à l’aide d’une cuillère en bois, 7 minutes ou jusqu’à ce que la viande ait perdu sa teinte rosée. Saler et poivrer. À l’aide d’une écumoire, retirer la préparation du poêlon et réserver dans une assiette. Dans le poêlon, verser la crème et 1⁄2 t (125 ml) de l’eau de cuisson réservée. Laisser mijoter 2 minutes. Ajouter le kale et les tomates, et poursuivre la cuisson de 3 à 5 minutes. Saler et poivrer. Ajouter la préparation de saucisse et les pâtes réservées, et mélanger délicatement pour bien les enrober (au besoin, ajouter un peu plus d’eau de cuisson). Parsemer de la mozzarella et laisser reposer 2 minutes. Répartir les pâtes dans des assiettes creuses. Garnir de brins de basilic.

Boulettes de crevettes au lait de coco

Photo Tango Photographie

Portions : 4 ou 24 boulettes

Préparation : 35 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

Boulettes de crevettes

1 sac de crevettes nordiques congelées, décongelées, épongées et hachées grossièrement (340 g)

1/2 t (125 ml) chapelure panko

3 c. à soupe (45 ml) mayonnaise ou yogourt grec nature

2 c. à soupe (30 ml) coriandre fraîche hachée finement

1 c. à soupe (15 ml) sauce soya à teneur réduite en sel

2 c. à thé (10 ml) gingembre frais râpé

1 c. à thé (5 ml) sauce sriracha

1 c. à thé (5 ml) huile de sésame grillé

2 oignons verts hachés

1 œuf

Bouillon au lait de coco

1 c. à thé (5 ml) huile végétale

1 échalote française hachée finement

1 gousse d’ail hachée finement

1 morceau de gingembre frais de 1 po (2,5 cm), râpé

2 c. à soupe (30 ml) pâte de cari rouge

3 t (750 ml) bouillon de légumes sans sel

8 oz (250 g) mini bok choy coupés en quartiers

1 conserve de lait de coco (400 ml)

1 c. à soupe (15 ml) sauce de poisson

Le jus de 1 lime

1/4 t (60 ml) coriandre fraîche hachée grossièrement

Quartiers de lime (facultatif)

TECHNIQUE

Préparation des boulettes

Dans un grand bol, bien mélanger les crevettes, la chapelure, la mayonnaise, la coriandre, la sauce soya, le gingembre, la sriracha, l’huile de sésame, les oignons verts et l’œuf. Avec les mains, façonner la préparation en boulettes, environ 1 c. à soupe (15 ml) à la fois. Déposer les boulettes sur une plaque de cuisson légèrement huilée.

Cuire sous le gril du four préchauffé 10 minutes ou jusqu’à ce que les boulettes soient dorées. (Les boulettes de crevettes se conserveront jusqu’à 2 jours au réfrigérateur ou 2 mois au congélateur.)

Préparation du bouillon

Entre-temps, dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter l’échalote, l’ail et le gingembre, et cuire 3 minutes en brassant de temps à autre. Ajouter la pâte de cari et poursuivre la cuisson 1 minute, en brassant. Ajouter le bouillon en raclant le fond de la casserole avec une cuillère en bois. Porter à ébullition. Ajouter les bok choy et laisser mijoter 5 minutes. Réduire le feu à moyen-doux. Dans la casserole, ajouter le lait de coco, la sauce de poisson et le jus de lime, et cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que les bok choy soit tendres.

Au moment de servir, répartir le bouillon chaud et les bok choy dans des bols. Garnir des boulettes et parsemer de la coriandre. Servir avec des quartiers de lime, si désiré.

Ragoût de porc à la moutarde

Photo Tango Photographie

Portions : 8

Préparation : 20 min

Cuisson : 1 h 50 min

INGRÉDIENTS

2 lb (1 kg) échine de porc coupée en cubes de 1 1/2 po (4 cm)

1/4 t (60 ml) beurre

3 oignons coupés en quartiers

1/2 t (125 ml) sauce Worcestershire

3 c. à soupe (45 ml) moutarde à l’ancienne

8 carottes coupées en deux sur la longueur

2 t (500 ml) bouillon de poulet à teneur réduite en sel

1 feuille de laurier

Sel et poivre

TECHNIQUE

Saler et poivrer les cubes de porc. Dans une cocotte, faire fondre le beurre à feu moyen. Cuire les cubes de porc, en deux fois, 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés de tous les côtés. Réserver la viande dans une assiette. Dans la cocotte, ajouter les oignons et cuire, en brassant et en raclant le fond, 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient ramolli. Réserver avec la viande. Dans la cocotte, mélanger la sauce Worcestershire et la moutarde, en raclant le fond avec une cuillère en bois. Cuire, sans brasser, 30 secondes ou jusqu’à ce que la préparation commence à caraméliser. Remettre la viande et les oignons réservés dans la cocotte. Ajouter les carottes, le bouillon et la feuille de laurier. Couvrir la cocotte et cuire au four préchauffé à 325 °F (160 °C) pendant 1 h 30 ou jusqu’à ce que la viande soit tendre. Retirer la feuille de laurier (la jeter). Saler et poivrer, si désiré. (Le ragoût se conservera jusqu’à 3 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 2 mois au congélateur. Laisser décongeler au réfrigérateur, puis réchauffer dans une casserole à feu doux.)

Casserole de poulet et riz au thym

Photo fournie par DJodi Pudg

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

4 hauts de cuisses de poulet avec l’os et la peau

1 c. à thé (5 ml) huile d’olive

2 oignons coupés en tranches fines

2 t (500 ml) bouillon de poulet à teneur réduite en sel

1 t (250 ml) riz basmati rincé

1 c. à soupe (15 ml) thym frais haché finement

Sel et poivre

TECHNIQUE

Saler et poivrer le poulet. Dans une grosse cocotte, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Ajouter le poulet et cuire, en le retournant souvent, pendant 7 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Réserver le poulet dans une assiette. Dégraisser la cocotte en conservant environ 4 c. à thé (20 ml) du gras. Ajouter les oignons et cuire à feu moyen-vif, en brassant, pendant 6 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajouter le bouillon, le riz et le thym. Saler et porter à ébullition en raclant le fond de la cocotte pour en détacher les particules. Dans la cocotte, déposer le poulet réservé sur le riz, côté peau vers le haut. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 15 minutes ou jusqu’à ce que le liquide soit absorbé et que le poulet ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur. Retirer du feu. Laisser reposer 5 minutes avant de servir.

Pouding chômeur aux pommes et à l’érable

Photo fournie par Dana Dorobantu

Portions : 8 à 10

Préparation : 25 min

Cuisson : 40 à 45 min

INGRÉDIENTS

Pâte à gâteau

1/4 t (60 ml) beurre non salé ramolli

1/3 t (80 ml) sucre

1 œuf

1 1/2 t (375 ml) farine

2 c. à thé (10 ml) poudre à pâte

1/4 c. à thé (1 ml) cannelle moulue

1/4 c. à thé (1 ml) muscade râpée

1/4 c. à thé (1 ml) sel

1 t (250 ml) lait

Pommes à l’érable

2 1/2 t (625 ml) pommes Cortland, McIntosh ou Spartan, pelées et coupées en quartiers (environ 2 grosses pommes)

3 c. à soupe (45 ml) sirop d’érable

Sauce crémeuse à l’érable

1 t (250 ml) crème 35 %

1 t (250 ml) sirop d’érable

1 t (250 ml) cassonade

3 c. à soupe (45 ml) beurre non salé

2 c. à soupe (30 ml) farine

TECHNIQUE

Préparation de la pâte à gâteau

Bien beurrer un grand poêlon en fonte de 10 po (25 cm) de diamètre. Réserver. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre le beurre et le sucre jusqu’à ce que le mélange soit léger. Incorporer l’œuf en battant. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la cannelle, la muscade et le sel. Ajouter les ingrédients secs à la préparation au beurre, en alternant avec le lait, et bien mélanger.

Préparation des pommes

Dans un bol, mélanger les pommes et le sirop d’érable de manière à bien les enrober. Étendre les pommes dans le poêlon réservé, puis couvrir de la pâte à gâteau.

Préparation de la sauce