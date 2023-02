Pour faciliter les recherches

Dans tous les plans d’eau, ce n’est qu’une petite partie de tout l’habitat qui abrite la presque totalité des poissons qui y vivent.

Certaines écoles de pensée laissent même sous-entendre que près de 90 % des poissons cohabitent dans moins de 10 % de la superficie entière des lacs et des rivières.

Quoi rechercher ?

Plusieurs études ont démontré que les poissons sont naturellement attirés par les structures de toutes sortes. Si un plan d’eau avait la forme d’une baignoire, les spécimens de la majorité des espèces erreraient un peu n’importe où. Toutefois, dès qu’il y a quelque chose qui modifie la composition architecturale, comme une pointe de roche ou de sable, le pourtour d’une île, une île sous-marine, des rochers escarpés, un amoncellement de rochers submergés, etc. cela attire les poissons comme des aimants. Ils peuvent s’y cacher pour chasser ou ne pas l’être, se camoufler pour se sentir à l’abri, etc. Même l’élaboration florale des herbiers constitue une excellente cachette. En fait, tout ce qui brise la monotonie d’un fond plat sans fioriture environnementale attirera les poissons.

À considérer

Comme Antidote le définit si bien, la photosynthèse est « une synthèse des glucides par les plantes et certaines bactéries qui utilisent comme source d’énergie la lumière du soleil ». Elle est également responsable d’une partie de la formation de l’oxygène dans l’eau.

L’air contenu dans notre atmosphère contient 20 % d’oxygène ou 200 000 ppm (parties par million). Dans un plan d’eau, dans des conditions satisfaisantes, on aura une concentration d’oxygène dissous de plus ou moins 10 ppm. Quand les journées raccourcissent et qu’il y a moins d’heures d’ensoleillement, la fabrication naturelle d’oxygène dissous diminue.

Je vous laisse maintenant imaginer ce qui se passe après quelques mois de noirceur sous la glace. Les plantes meurent graduellement et le taux d’oxygène dissous descend. En plus d’être engourdis par les eaux froides, les prédateurs deviennent encore moins vigoureux lorsque le ppm s’abaisse.

Subsister

Ce qui est génial de la nature, c’est que ce ne sont pas toutes les plantes qui meurent simultanément. Certaines espèces végétales survivent beaucoup plus longtemps que d’autres, et ce, tout en produisant de l’oxygène.

Quand vous percez un trou avec votre tarière, s’il y a des plantes aquatiques en décomposition, légèrement odoriférantes, qui remontent dans l’orifice, vous aurez bel et bien compris qu’elles ne produisent plus d’oxygène.

Je vous ai souvent suggéré, dans mes écrits, de cibler les battures avec des herbes vertes, encore vivantes. Vous comprenez peut-être maintenant mieux pourquoi. Une des bonnes stratégies à la pêche blanche consiste à positionner vos brimbales à proximité d’une structure avec des herbes vivantes et de tenter votre chance tout le long de son dénivelé. Vous pourrez ainsi exploiter les sites les plus confortables et les plus prisés par les diverses espèces que vous ciblez.

