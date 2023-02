Prison de Bordeaux: le manque de soins de santé expliquerait la mort de plusieurs détenus

Le manque de soins de santé adéquats aurait joué un rôle dans le décès de plusieurs détenus au cours des dernières années au Centre de détention de Montréal, communément appelé prison de Bordeaux.

C’est ce qu’indiquent des rapports de coroner, selon le «Globe and Mail», qui s’est penché sur les décès de la dernière décennie au sein de l’établissement.

Rappelons qu’un coroner effectue un rapport après chaque décès au centre de détention. Même si la majorité des cas concerne des suicides, six décès seraient des cas comportant des déficiences dans les soins de santé physique, notamment un retard ou un refus de prodiguer un traitement aux détenus malades.

Dans le cas le plus récent où le manque de soins a précédé un décès à Bordeaux, un détenu de 64 ans s'est plaint de douleurs abdominales pendant plus de dix jours avant d'être transporté à l'hôpital. Christian Barbier «est probablement décédé d'une hépatite fulminante», en mars 2021, selon un rapport du coroner d'avril 2022.

«Il aurait été souhaitable qu'il soit hospitalisé plus rapidement», a écrit le coroner Éric Lépine. Cela aurait pu «lui assurer une fin de vie moins douloureuse et plus digne».

M. Lépine a recommandé que la direction «réévalue la qualité de l'encadrement» des soins reçus par M. Barbier, et qu'une enquête administrative soit ordonnée. Cette enquête se poursuit, selon le ministère de la Sécurité publique.

Le coroner Éric Lépine n'a pas été le premier à faire de telles recommandations après des décès à Bordeaux, le plus grand établissement correctionnel provincial du Québec. Dans un courriel envoyé au «Globe and Mail», la professeure au Département de criminologie de l'Université d'Ottawa, Sandra Lehalle, a déploré que les agents correctionnels semblent ignorer les commentaires des coroners.

«Malheureusement, les mêmes problèmes continuent de se poser», a-t-elle écrit. Les services correctionnels n’intègrent pas suffisamment les leçons tirées des décès passés dans leurs pratiques.»

La prison de Bordeaux a récemment été impliquée dans un drame après la mort d’un jeune homme noir détenu illégalement, Nicous D'Andre Spring, qui est décédé le 24 décembre dernier, après l’intervention d’agents correctionnels. Le coroner en chef du Québec a d’ailleurs annoncé une enquête publique dans ce dossier.