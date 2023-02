Psycho: le tantra a guéri mes blessures

Le tantrisme est souvent considéré comme une pratique sexuelle, mais l’esprit du tantra est plus large que ça. Sa pratique invite à se connaître et à s’accepter tel que nous sommes, à comprendre ce qui est bon pour nous et ensuite à aller vers les autres.

Pendant de nombreuses années, Simon, la jeune quarantaine, a vu sa sexualité comme un athlète. La performance primait toujours sur le plaisir et le partage. Un sentiment de manque et d’inachèvement flottait au-dessus de toutes ses relations. «Je n’arrivais pas à être en relation, à créer un attachement, j’étais toujours dans la conquête. Après une période de grande fatigue mentale et émotionnelle, j’ai découvert par hasard la philosophie tantra. Je me suis plongé là-dedans et j’ai rapidement compris qu’il fallait que je me comprenne mieux. Je devais aussi me débarrasser de mes attentes et de mes prétentions à tous les niveaux. Ce n’était pas juste au niveau sexuel. Petit à petit, j’ai appliqué cet état d’esprit à toutes mes relations, dans toutes les facettes de ma vie. C’est comme si j’avais compris que je n’avais plus rien à prouver, ni à moi ni aux autres.»

Bien entendu, intégrer cette pratique ne se fait pas du jour au lendemain. Déjà pratiquant de méditation, Simon est passé par des phases de découragement, mais il savait qu’il était sur la bonne voie. «Le tantra aide aussi à exprimer ses besoins et à écouter ceux des autres, ça facilite la communication. Ça permet aussi d’être davantage dans le présent, d’arrêter de se poser toutes sortes de questions.»

Le tantra implique d’aller vers soi avant d’aller vers les autres. Simon a pu apprécier tous les changements que cela a provoqués. «Je suis en couple depuis deux ans, je me sens plus fort et mieux outillé. Je crois sincèrement que c’est grâce au travail que j’ai fait sur moi.»

Changement de perception

Nicole pratique le tantrisme depuis quelques années, et elle se dit plus épanouie que jamais. «J’avais 52 ans lorsque je suis allé dans un stage de tantrisme avec mon conjoint. On souhaitait changer de routine, essayer autre chose. Avec trois enfants, on s’endormait un peu sur notre sexualité et sur notre couple. Je ne m’attendais à rien, mais je n’aurais jamais pensé que cette pratique allait me transformer autant.»

Les massages tantriques et une expérience de «rebirth» (une technique de respiration consciente qui aide à faire ressortir des émotions enfouies) lui ont permis de comprendre ses blocages émotionnels et ses tabous inconscients. «Grâce à ça, je me suis libéré de mon éducation, de ma honte, de certaines culpabilités. J’ai guéri certaines blessures liées à mon parcours amoureux et qui pouvaient encore me bloquer. Je me suis découvert une plus grande patience, moins de peurs et ma féminité en a été décuplée. Je sens plus de confiance en moi, j’ai un sentiment de plénitude que je n’avais jamais ressenti.»

Comment découvrir le tantra?

Avant de réserver un massage tantrique, de participer à un stage ou à une séance d’initiation au tantra, nous vous conseillons de lire sur le sujet. Martin Bilodeau, qui cumule plus de 20 ans d’expérience dans la pratique et l’étude des traditions orientales, a publié le «Guide pratique du tantrisme moderne», qui donne les principes de base de cette pratique.