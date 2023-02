«Cultiver le désir» de Frédéric Lenoir: repérer ce qui va amener de la joie

De la philosophie aux neuro-sciences, en passant par la psychologie, la sociologie et l’économie, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir revisite toutes les formes de désir dans son nouveau livre, Cultiver le désir. Avec cet ouvrage grand public, il invite tout le monde à vivre pleinement... et comme il l’écrit, vivre aux éclats. Une clef pour y arriver : savoir repérer ce qui crée de la joie.

Le désir est le moteur de nos existences. Et désirer vivre, ce n’est pas simplement être en vie, être fonctionnel au quotidien. C’est embrasser cet élan vital qui nous pousse à créer, à aimer, à nous dépasser.

Pourtant, au quotidien, bien des gens s’empêchent de s’épanouir et se laissent envahir par des pensées limitantes.

Mais comment cultiver la force du désir sans tomber dans le piège de l’insatisfaction permanente ou du mimétisme social – faire comme les autres ? Comment éviter le piège du consumérisme, qui pousse tout le monde à acquérir toujours plus de choses?

Frédéric Lenoir, avec intelligence et beaucoup de lucidité, invite ses lecteurs à orienter leurs désirs vers des choses, des activités et surtout des gens qui font grandir et créent de la joie.

Baisse de vitalité

L’écrivain, philosophe et sociologue, récemment de passage au Québec, explique en entrevue qu’il a eu envie d’écrire ce livre parce qu’il avait le sentiment qu’il y avait, de façon générale, une baisse du désir au sein de la population.

«Il y a une baisse de vitalité. La peur et l’insécurité ont pris tellement de place que je me suis dit qu’il fallait absolument parler de l’élan vital, du désir, de ce qui est le moteur de nos vies. Dès qu’on est dans la peur, finalement, on est dans la survie au lieu d’être dans la vie. C’est ça que j’ai ressenti.»

«J’ai eu envie d’écrire ce livre pour qu’on sorte de cette espèce de climat anxiogène où on a peur de tout, où on n’ose plus sortir, pour aller au contraire dans la pleine vie.»

L’occasion de changer

Il note que la pandémie a créé des frustrations en tous genres, et qu’on fait face maintenant à l’inflation, aux problèmes économiques.

«Je crois que ça peut permettre de réorienter nos désirs vers des choses plus profondes, plus dans le domaine de l’être, qui ne coûtent quasiment rien et qui nous donnent des joies profondes.»

C’est l’occasion de sortir des désirs consuméristes.

«Au lieu d’aller acheter une plus grosse voiture, pourquoi ne pas appren-dre le chant, je vais lire un bouquin qui va me permettre de grandir dans la connaissance de telle chose, je vais prendre le temps de regarder la nature ou d’avoir une relation de meilleure qualité avec mes proches...»

«Tout ça, ce sont des désirs qui sont en nous, mais qui sont un peu étouffés par les désirs de la société de consommation. Ce qu’on vit peut être une opportunité pour passer dans d’autres types de désirs.»

Société en mutation

Il note que la société est en train de changer face au consumérisme à outrance.

«C’est en train de bouger. Il y a plein de jeunes, aujourd’hui, qui ne veulent plus de ça. Ils sortent du système, ils ne veulent plus gagner beaucoup d’argent et puis passer leur vie à rembourser des dettes. Ils ont envie de voyager, de faire de la musique, d’être dans la nature, de cultiver un jardin, de passer du temps avec leurs amis.»

«Ils n’ont pas forcément envie de gagner beaucoup d’argent et de consommer beaucoup, alors ils sont dans le covoi-turage, la colocation, ils achètent des fringues d’occasion, etc. Et pour moi, ça, c’est le signe d’une mutation sociétale qui est en train de se faire doucement, vers sortir du toujours plus, pour aller vers le mieux-être.»

Frédéric Lenoir est philosophe et sociologue.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages traduits dans une vingtaine de langues et vendus à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde.

Il a cofondé l’organisme SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble), reconnu par l’UNESCO et dont une antenne canadienne est basée à Montréal.

Il a d’autres projets de livres dans ses cartons et travaille sur un projet de série télé.

EXTRAIT

«Il existe de nouvelles maladies liées à l’addiction aux réseaux sociaux: le syndrome d’anxiété, c’est-à-dire le besoin compulsif d’étaler les moindres détails de sa vie sur les réseaux sociaux; des troubles de la personnalité, comme la schizophrénie de profil, où l’individu se perd dans ses différents profils et identités en ligne; l’athazagoraphobie (la peur d’être oublié sur les réseaux), ou encore la dysmorphie Snapchat, du nom du réseau social très prisé des jeunes qui propose de nombreux filtres pour modifier avantageusement son apparence physique. Il s’agit d’une obsession de certains ados à vouloir reproduire par chirurgie esthétique l’effet des filtres: lissage de la peau, modification du regard et de la couleur des yeux, paillettes, attributs d’animaux réels ou légendaires, etc.»