Soutien américain à l'Ukraine: un bon investissement

« We’re back », les États-Unis sont de retour, affirmait Joe Biden dès le début de son mandat. Aucun autre dossier ne le démontre aussi nettement que le soutien offert à l’Ukraine depuis un an. Non seulement les États-Unis ont acheminé argent et matériel militaire, ils ont été au cœur de toutes les initiatives pour assurer la cohésion des alliés.

Soutien important depuis 2014

Dès l’invasion russe en Crimée, l’administration Obama autorisait des programmes pour améliorer la sécurité du pays tout en contribuant au développement des forces aériennes ukrainiennes.

Si au départ les États-Unis n’intervenaient que de manière à permettre à l’Ukraine de mieux se défendre, dès 2017-2018 on passe à un autre niveau, l’administration Trump s’engageant à fournir des armes mortelles. C’est en 2018 que le lance-missiles Javelin et le patrouilleur Mark VI seront vendus aux Ukrainiens.

Depuis l’invasion de février 2022, les investissements américains atteignent des sommets. On a maintenant passé le cap des 50 milliards de dollars, dont 25 milliards en aide militaire. Strictement en soutien médical et en nourriture, l’aide accordée s’élève à près de 10 milliards.

Quand on se rappelle que l’Ukraine n’avait obtenu qu’un total de 346 millions d’aide totale en 2021, il est bien difficile de nier que l’implication américaine est majeure et qu’on n’imagine pas un abandon hâtif de l’Oncle Sam.

Des raisons de continuer

Si quelques voix républicaines commencent à émettre des réserves sur la durée et les coûts de l’appui américain à l’Ukraine, des coups de sonde de Gallup et du Pew Research Center permettent de constater que l’opinion populaire est toujours favorable à l’implication américaine.

L’administration Biden bénéficie donc encore d’une marge de manœuvre à ce chapitre en politique intérieure, mais il doit noter que l’appui a diminué dans les derniers mois. Si les sommes investies sont gargantuesques, l’administration actuelle y voit surtout un investissement fructueux à court et moyen terme.

Quelles sont les retombées positives de ces 50 milliards investis en Ukraine ? On peut d’abord y percevoir un investissement qui contribue à affaiblir le rival russe tout en le punissant pour des actions qui contreviennent au droit international. Au-delà du conflit actuel, la Russie se relèvera difficilement, autant économiquement que militairement.

De plus, sans engager les troupes américaines, on offre au monde un formidable exemple de la détermination américaine à soutenir les régimes démocratiques.

Mieux encore, en se présentant comme leader des alliés européens et de l’OTAN, les États-Unis mettent en garde les autorités chinoises au moment où le bras de fer entre les deux puissances s’intensifie. L’ombre du dossier taïwanais plane sur des relations particulièrement troubles.

Des limites

L’aide financière à l’Ukraine permet d’atteindre plusieurs objectifs, mais elle ne sera pas éternelle. Tout en maximisant les bénéfices collatéraux, l’administration Biden doit déjà planifier une sortie du conflit. La politique étrangère est rarement un pari gagnant en campagne électorale et les Américains pourraient bien se lasser de ces lourdes dépenses. Les républicains y comptent bien.

AIDE AUX UKRAINIENS

Préférence des Américains dans l’action de leur gouvernement

% supporte une Ukraine qui réclame le territoire, même si le conflit est prolongé

% terminer le conflit rapidement, même si la Russie garde le territoire

Janv. 23

65 % - 31 %

Août. 22

66 % - 31 %