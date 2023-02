Trois hauts dirigeants de la multinationale CGI encaissent 2,1 millions$

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Ils touchent 2,1 M$ grâce à des options

Photo tirée du site web de CGI

Trois membres de la haute direction de CGI ont empoché ensemble près de 2,1 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions de la multinationale québécoise au cours des derniers jours. Tim Hurlebaus (photo), le responsable du secteur privé et des gouvernements locaux aux États-Unis, a réalisé un profit de plus de 1,1 million $ tandis que Guy Vigeant, le président pour le Canada, a encaissé un gain de près de 525 000 $. Quant à Dave Henderson, le responsable des solutions mondiales de propriété intellectuelle, il a engrangé plus de 430 000 $. Le titre de la firme de services-conseils en informatique a atteint cette semaine un nouveau sommet historique de près de 126 $ à la Bourse de Toronto.

Pearson Pelletier vendue à des Américains

La PME Pearson Pelletier Télécom (PPT) de Sainte-Catherine, en Montérégie, a accepté une offre d’achat de l’entreprise Centerline Communications du Massachusetts. La valeur de la transaction n’a pas été dévoilée. Fondée en 2015, PPT offre des services d’installation de lignes et d’antennes à des entreprises comme Bell, Rogers, Telus et Vidéotron. PPT est l’ancienne filiale d’une entreprise de construction fondée en 1989 par André Pearson et Richard Pelletier. À leurs débuts, les deux entrepreneurs se spécialisaient dans... l’aménagement paysager.

Fresche achète en Illinois

L’entreprise informatique montréalaise Fresche Solutions a récemment mis la main sur Silveredge Consulting de l’Illinois pour une somme qui n’a pas été divulguée. Fondée en 1986 par Andy Kulakowski, Fresche se présente comme « le plus grand fournisseur mondial de solutions » destinées au système d’exploitation IBM i pour serveurs. L’entreprise compte plus de 300 employés, des bureaux dans cinq pays et plus de 2200 clients dans le monde.

Un gros gain pour le grand patron de TFI

Photo tirée du site web de TFI International

Alain Bédard (photo), le PDG de TFI International, a encaissé plus de 5,8 millions $ en exerçant des options de l’entreprise de camionnage québécoise, la semaine dernière. Le chef de la direction financière, David Saperstein, a pour sa part réalisé un profit de plus de 700 000 $ de la même façon. L’an dernier, M. Bédard a touché plus de 25 millions $ grâce à des options. Le titre de TFI a gagné plus de 25 % depuis le début de 2023 et a récemment atteint un nouveau sommet historique.

Des Ontariens acquièrent une firme de l’Abitibi

Green Shield, un organisme à but non lucratif de l’Ontario fondé en 1957, a annoncé cette semaine l’acquisition de la PME BCH Consultants de Rouyn-Noranda. En affaires depuis plus de 25 ans, BCH offre des programmes de soutien psychologique aux employés de plusieurs entreprises. Elle dit compter plus de 100 000 clients au Québec, en Ontario et au Nunavut.