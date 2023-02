Ukraine: cette guerre va durer

Trois jours : c’est le temps que s’était octroyé Vladimir, le petit tsar de toutes les Russies pour mettre l’Ukraine à sa botte.

Trois jours babouchka ! On les envahit, on lance l’assaut sur Kiev et c’est bouclé.

Un an plus tard, ils y sont toujours...

Selon Poutine, l’Ukraine n’est pas un pays souverain, c’est la Russie, point final.

Il n’en démordra pas.

Cette guerre va durer

Il n’a que faire des paris sur sa victoire ou sa défaite.

Il compte sur le temps, sur l’usure...

Il ronronne, jouissant à l’idée d’une Europe où il pourrait contrôler ses voisins.

Le nombre de morts est accessoire.

Parlant de mort... N’est-il pas censé être mourant ?

Un an que la machine à rumeurs s’emballe.

Il serait atteint d’un cancer incurable...

Selon certains spécialistes en oncologie qui l’observent sur photos et vidéos, tout dans sa physionomie indique qu’il n’en aurait plus pour longtemps.

Il est coriace...

Il souffrirait plutôt de la maladie de Parkinson.

Carrément, il peine à dissimuler ses tremblements.

Voyez comment il s’assoit, observez ses mains qui s’accrochent à la table pour cacher qu’il perd la maîtrise de ses mouvements.

Au final, il serait atteint de démence. Ses yeux, son regard de poisson mort ne trompent pas. Il est bourré de médicaments, drogué.

Ça part tous azimuts

Il est psychopathe, parano.

Il possède une armée de gardes du corps, qui eux-mêmes ont des gardes qui surveillent d’autres gardes...

Il vit dans un bunker sous le Kremlin.

Il vit à l’extérieur de Moscou dans un lieu secret.

Il a des sosies, scrutez certaines photos « officielles » à la loupe, vous verrez bien que c’est une de ses doublures.

Mais pourquoi personne ne l’assassine ?

C’est compliqué... En revanche, lui en assassine et en « suicide » plusieurs.

Préparons-nous, c’est loin d’être fini.

Poutine ne montre aucune volonté de paix.

« Cet homme-là, il a pas de d’père, pas d’mère ! » dixit ma Vieille.