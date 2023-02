Ukraine: un an de guerre, pas de paix en vue

La Russie engage actuellement les éléments avancés des forces qui mènent son offensive du premier anniversaire de son invasion de l’Ukraine.

Ce qui devait être une guerre éclair victorieuse pour Poutine s’est transformé, au fil des semaines et des mois, de revers en déconvenues, en guerre de position qui gruge ses forces et ses ressources.

Les Russes n’ont réalisé aucune percée majeure. Frustrés, ils s’en vengent par des frappes sur les infrastructures civiles de l’Ukraine.

L’OTAN a franchi les « lignes rouges » de la Russie les unes après les autres. Des missiles HIMARS aux chars Léopard en passant par les systèmes de défense antimissile Patriot et peut-être bientôt aux avions de combat : les pays membres ont livré à l’Ukraine des armes adaptées aux différentes phases de la guerre (voir ci-haut).

Négociations de paix ou escalade

L’Occident a de moins en moins espoir de forcer la Russie à entamer des négociations de paix qui suivraient une victoire de l’Ukraine dans la bataille qui commence.

Que fera Poutine s’il voit qu’il est incapable de conquérir l’ensemble de l’Ukraine et de la soumettre ? Il est probable qu’il tentera d’étirer le conflit jusqu’à ce que les gouvernements pro-ukrainiens soient remplacés par d’autres, opposés ou moins favorables à Kyïv. Comme les républicains aux États-Unis.

Le peuple russe dans son ensemble soutient encore la guerre. Il y a sans doute un seuil en pertes humaines et en argent qui pourrait changer son attitude.

Poutine n’est pas confronté aux mêmes pressions politiques que les dirigeants de pays démocratiques.

Une victoire difficile à concevoir

Il est difficile d’imaginer les conditions menant à une victoire de l’Ukraine. Céder à Poutine le contrôle du Donbass et de la Crimée – deux régions russophones – récompenserait l’agression. Un danger pour les autres anciens membres du bloc soviétique. Leur perte serait fatale à Poutine.

Même si Poutine accepte de cesser les combats, ça ne sera que temporaire tant qu’il sera au Kremlin. Une Ukraine libre n’est possible qu’avec un Occident uni et une Russie affaiblie et isolée.

Le nouvel environnement conflictuel exigera la présence permanente de forces opérationnelles renforcées de l’OTAN en Europe de l’Est et des augmentations substantielles des budgets militaires des pays membres.