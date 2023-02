«La vie est facile, ne t’inquiète pas» d'Agnès Martin-Lugand: un grand succès adapté en BD

Agnès Martin-Lugand, autrice de nombreux romans vendus à des millions d’exemplaires, réservait une nouvelle surprise à ses lecteurs: l’adaptation en bande dessinée de son best-seller La vie est facile, ne t’inquiète pas. Il s’agit de la suite captivante et émouvante du roman phénomène Les gens heureux lisent et boivent du café, et on retrouve avec plaisir Diane et son beau rouquin irlandais, Edward.

Un an après son retour d’Irlande, Diane s’imagine avoir tourné la page une fois pour toutes sur son histoire en montagnes russes avec Edward. Elle est bien décidée à reconstruire sa vie à Paris.

Avec l’aide de son meilleur ami Félix, elle se lance à corps perdu dans la reprise en main de son café littéraire, appelé Les gens heureux lisent et boivent du café.

Dans ce havre de paix, elle rencontre Olivier, un homme gentil et attentionné qui comprend son refus d’être mère à nouveau. Diane, de son côté, sait qu’elle ne se remettra jamais de la mort de sa fille.

Pourtant, un événement inattendu vient compliquer cette nouvelle rencontre et les certitudes de Diane s’envoleront, les unes après les autres. Acceptera-t-elle ce que le destin a mis sur son chemin?

Un très bel objet

Les fans d’Agnès Martin-Lugand retrouveront dans cette BD Diane et son univers, rendus avec talent par l’illustratrice Cécile Bidault et la scénariste et adaptatrice de romans Véronique Grisseaux.

L’écrivaine de Saint-Malo est très heureuse du résultat — avec raison.

Photo fournie par Les Éditions Michel Lafon

«Dès le début du projet du roman graphique pour Les gens heureux lisent et boivent du café, j’avais tout de suite dit que je voulais être impliquée. Ça m’intéressait de découvrir la construction d’un roman graphique parce que l’univers de la BD, je ne connaissais pas ça du tout. Ça a été hyper intéressant pour moi d’apprendre tout ça.»

L’adaptation en BD montre une autre vision de ce qu’elle avait en tête lors de l’écriture du roman, une vision qui transmet toutes les émotions qui caractérisent ses romans et les portraits psychologiques de ses personnages.

«Comment réussir à transmettre ça en images, avec un scénario qui est le même que le roman, mais découpé différemment? Je retrouve mon roman dedans, et ça, c’est dû à la collaboration qu’on a eue, toutes les trois, Véronique, Cécile et moi, par rapport au rendu final.»

C’est aussi pour elle l’occasion d’offrir une nouvelle vie au roman.

«Il y a des gens qui le découvrent par le prisme du roman graphique, c’est intéressant. C’est une nouvelle vie pour l’histoire de Diane, donc ce sont des projets qui me plaisent et m’intéressent.»

L’adaptation en roman graphique est une tendance très forte en France en ce moment.

«Ça se développe de plus en plus. Quand l’adaptation en BD des Gens heureux est sortie en 2019, ça commençait. Ces dernières années, ça a explosé, il y en a de plus en plus. Sur le marché français actuel, tout ce qui est BD, roman graphique et manga, ça explose. Ça devient un marché de plus en plus important.»

Une tendance forte

Les lecteurs de la BD découvrent ses romans... et les fans de ses romans lisent la BD.

«Je m’en suis rendu compte dès Les gens heureux et là, je le vois énormément avec la BD La vie est facile qui est sortie en novembre en France.»

En ce moment, Agnès et son équipe travaillent sur l’adaptation en roman graphique d’un autre de ses romans, J’ai toujours cette musique dans la tête.

«C’est pas pour tout de suite... on est en plein milieu du travail. C’est un travail qui est long. Avant même d’entrer dans l’illustration, il y a tout le storyboard à faire. C’est un travail colossal pour l’illustrateur.»

À Montréal

Agnès Martin-Lugand a rencontré ses lecteurs et ses lectrices du Québec pour la première fois l’automne dernier, à l’occasion de son passage au Salon du livre de Montréal. Elle a adoré sa visite.

«C’était merveilleux! C’était ma première à Montréal et au Québec pour moi, et ça a été une semaine riche en émotions. C’était vraiment super! J’étais triste de partir.»

Agnès Martin-Lugand est autrice de plusieurs best-sellers vendus à plus de 4 millions d’exemplaires en France et traduits dans

Elle vit à Saint-Malo.

Elle fait partie du Top 10 du Figaro des romanciers français les plus lus.

Elle a adoré sa visite au Québec l’automne dernier à l’occasion du Salon du livre de Montréal et souhaite revenir pour visiter davantage la province.

La BD est scénarisée par Véronique Grisseaux, qui a plus de 50 albums à son actif et collabore avec plusieurs maisons de BD. Elle a participé pendant sept ans à l’écriture de la célèbre série Un gars, une fille diffusée sur France 2.

Cécile Bidault a été en 2013 finaliste du prix Jeune talent d’Angoulême et a remporté le premier prix du concours Libération-Apaj, catégorie dessin, en 2015. Elle a illustré en 2019 l’adaptation en BD du roman Les gens heureux lisent et boivent du café.

EXTRAIT

«Comment avais-je pu, une nouvelle fois, céder à l’insistance de Félix ? Par je ne sais quel miracle, il réussissait toujours à m’avoir. Il trouvait un argument, un encouragement pour me convaincre d’y aller. Chaque fois, je me laissais berner, en me disant que, peut-être, il y aurait un je-ne-sais-quoi qui me ferait flancher. Il était fatalement à côté de la plaque. J’aurais pourtant dû le savoir, depuis le temps que nous étions amis... Et voilà comment, pour la sixième fois consécutive, je passais un samedi soir en compagnie d’un parfait imbécile.»