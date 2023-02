Un train rapide et fréquent le long de la 40

Fini le débat qui oppose un projet de train grande vitesse (TGV) à un train grande fréquence (TGF) entre Québec et Toronto. Le gouvernement fédéral semble reconnaître que cette ligne ferroviaire doit être capable de faire les deux.

Pour que les gens délaissent l’auto ou l’avion, les déplacements en train doivent être non seulement rapides et fréquents, mais aussi abordables.

C’est possible, si on en fait un choix de société.

Tenir compte des vrais coûts environnementaux, sociaux et même purement économiques des déplacements en voiture devrait pousser tous les gouvernements à accélérer le déploiement de réseaux ferroviaires efficaces.

Créer de la richesse ici

Pourquoi exige-t-on de la rentabilité lorsque l’on parle de transport collectif comme le train, mais qu’on ne se pose pas la question quand vient le temps de dépenser pour des routes et des véhicules privés ? On paie même des routes aux industries minière et forestière qui s’approprient nos ressources à bas prix, sans remettre ce choix en question.

Ainsi, en construisant des routes gratuitement, on subventionne indirectement des entreprises multinationales qui créent de la richesse ailleurs qu’ici. Au Québec, on ne fabrique pas d’auto et on ne produit pas de pétrole. On construit cependant des trains et des autobus vendus dans le monde entier.

Qui plus est, contrairement à la construction de routes, l’investissement dans le transport collectif crée de l’emploi ici en deux temps : lors de la fabrication des infrastructures et tout au long de leur utilisation.

C’est bien plus payant collectivement ! Sans parler des nombreux bénéfices sociaux et environnementaux pour la santé, le climat et la biodiversité.

En mode solution

Ça fait des décennies qu’on parle de TGV ou de TGF dans le couloir le plus peuplé de l’est du Canada. Il est temps de passer à l’action.

Selon Bruno Marchand, le visionnaire maire de Québec, on devrait étudier la possibilité d’utiliser l’emprise de l’autoroute 40 pour réduire les coûts et accélérer le projet entre Montréal et sa ville en passant par Trois-Rivières.

C’est là une excellente idée !

En effet, les coûts et les négociations nécessaires à l’expropriation de terrains pour y construire des infrastructures collectives sont généralement des freins à la réalisation de tels projets.

En faisant passer cette nouvelle voie ferrée sur un terrain qui nous appartient déjà collectivement, qui est plat, à l’écart de milieux de vie et de terres agricoles tout en étant déjà destiné au transport, on gagnerait du temps et on économiserait beaucoup d’argent.

En tout cas pour une partie du projet. L’idée mérite d’être explorée aussi sur d’autres tronçons routiers entre Montréal, Ottawa et Toronto.

Moins de congestion et moins d’avions

La réalisation d’un tel projet contribuerait à réduire la congestion, car on aurait une vraie alternative à l’auto. Plutôt que d’être coincé derrière le volant dans un embouteillage, on pourrait être assis confortablement à lire ou à travailler dans un train, comme le font tant d’Européens.

Un train rapide permettrait aussi de réduire le nombre de déplacements en avion qui sont en moyenne 80 fois plus polluants qu’en TGV.

Une fois de plus, je pose la question : qu’est-ce qu’on attend ?