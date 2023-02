Une ado portée disparue en Montérégie

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver une adolescente qui manque à l’appel depuis vendredi à Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie.

Emma Raquel Brandao De Jesus Mandinho, 17 ans, a été vue pour la dernière fois le 17 février 2023 vers 19 h 30 sur la rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal. Elle pourrait se trouver dans le secteur de Montréal ou de Toronto.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La jeune femme mesure 1,60 cm (5 pi 2 po) et pèse 59 kg (130 lb). Elle a les cheveux noirs et les yeux marrons. Elle a également un piercing au nez et un sur la langue, ainsi que des tatouages sur les mains et les doigts.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau de cuir court et des pantalons à motifs brun et beige.

Toute personne qui apercevrait cette adolescente est priée de communiquer avec le 911 ou confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.