Peut-on parler d’une crise de santé publique ?

Tous les indicateurs, dans toutes les études, notent tous le même phénomène : une augmentation invraisemblable de l’anxiété, de la dépression, de la détresse, des idées noires chez les jeunes.

Je vous donne quelques chiffres. Attachez-vous, ça frappe.

Une récente étude de l’Université de Sherbrooke sur la santé psychologique des 12 à 25 ans conclut que 37 % des jeunes au secondaire ont des symptômes anxieux ou dépressifs. Près de quatre jeunes sur dix !

Aux études supérieures ? On monte à un jeune sur deux !

Pire, 10 % des jeunes estiment aussi avoir eu des idées noires au cours des dernières semaines. Un sur dix !

Un autre sondage, réalisé par Léger en septembre 2022, demandait aux jeunes s’ils ont déjà vécu des moments d’anxiété ou de dépression au courant de leur vie. On parle ici d’un autodiagnostic, les jeunes qui s’expriment sur leur situation, et non un diagnostic médical.

Même constat : 27 % disent avoir vécu une dépression importante au courant de leur vie, et 45 %, des moments d’anxiété.

Chez les jeunes femmes, tous ces indicateurs sont décuplés.

Une santé psychologique fragilisée devient la norme, non plus l’exception.

Je pourrais vous assommer longtemps avec d’autres chiffres. Qui arriveraient tous à la même conclusion : l’anxiété ronge la vie intérieure des jeunes. Je le vis, je le vois, je le sens autour de moi, chez les gars, chez les filles, chez tout le monde.

Les parents, aux premières loges, le voient bien. Les professeurs en témoignent aussi.

Les causes

On ne sait pas trop comment réagir face à ces statistiques parties en vrille.

On se console comme on peut. On tente de trouver des causes précises, auxquelles on peut remédier rapidement.

On peut être tenté d’affirmer que l’anxiété augmente, car maintenant on en parle et on l’identifie. C’est vrai, mais ça n’explique pas tout.

On peut se tourner vers la pandémie, qui n’a certainement pas aidé à calmer les angoisses. Or, ces problèmes de santé psychologique existaient tout de même avant la pandémie.

On peut blâmer les médias sociaux. C’est un facteur important. Le temps d’écran et l’anxiété sont certainement reliés.

Cela dit, je demeure surpris de la non-réponse politique face à ces cris d’alarme sonnés à chaque étude. Avez-vous déjà entendu la santé publique là-dessus ? Pas moi.

Ce qu’on crée

On pense souvent que notre époque est à l’avant-garde. Qu’on est la magnificence de l’histoire. Que notre modernité n’est que progrès et bonheur.

Se peut-il que notre époque crée des problèmes plus profonds, en filigrane de nos vies, mais qu’on a de la difficulté à exprimer, à identifier ?

Notre temps est de plus en plus pris en otage.

La solitude est un fléau que tout le monde vit en même temps.

On exige la performance à des adolescents de 16 ans. On se l’exige à soi-même, aussi.

Notre système économique force à la compétition féroce de tous contre tous. Une crise écologique s’installe et nous fait douter de l’avenir. Nos liens sociaux et notre appartenance à notre collectivité s’effritent.

Mais tous ces maux, on aime mieux ne pas y penser. C’est trop exigeant, trop difficile à remettre en cause. Même si ça gangrène nos vies, particulièrement celle des jeunes.