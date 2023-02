Vers un record de participation: un «franc succès» pour l’ouverture du Pentathlon des neiges

Le coup d’envoi du Pentathlon des neiges a été donné samedi et l’édition de cette année pourrait très bien battre son record de participation, établi en mars 2020, tout juste avant le début de la pandémie.

La nouvelle directrice générale, Cynthia Paquet, n’a pas hésité à qualifier la première journée de l’évènement de « franc succès ».

« On est très contents parce qu’à la suite de la pandémie il y a des évènements qui ont de la difficulté à retrouver leur achalandage et leur taux de participation. [...] On espère faire encore mieux l’an prochain », souligne-t-elle, alors qu’il ne manque qu’une quarantaine d’inscriptions pour atteindre la marque de 2020, soit un total de 6156 personnes.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Les participants et les spectateurs se sont déplacés par centaines sur le site, samedi. Les trois premières épreuves de la fin de semaine se sont déroulées dans la bonne humeur malgré le vent glacial de février qui soufflait sur les plaines d’Abraham.

« On a eu une superbe journée. Pour les deux défis de ce matin et celui de cet après-midi, ça s’est très bien passé. Je pense que les spectateurs et les participants sont très contents », poursuit celle qui est à la tête de son premier pentathlon hivernal.

Beaucoup de travail

Elle soutient que les équipes de préparation des pistes ont dû trimer dur pour dompter les quantités de neige inattendues qui se sont abattues sur la région de Québec au cours de la journée de vendredi.

« C’est certain que les parcours étaient un peu plus mous que prévu en raison de la neige, mais on a travaillé fort pour offrir les meilleures conditions possibles », soutient la DG.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Mme Paquet a aussi tenu à souligner les efforts de la Ville de Québec en ce qui a trait au déneigement des rues aux alentours des plaines d’Abraham.

Le manque d’entretien de la fin de semaine dernière, alors que le Carnaval de Québec et le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec battaient leur plein, avait semé la grogne dans la population.

La victoire entre amis

La première équipe à croiser le fil d’arrivée du Défi courte distance par équipe, les Quillés, a complété le parcours en cinq étapes avec un chrono de 1 h 31 min et 7 sec. Les cinq amis dans la vingtaine ont terminé premiers sur 193 équipes, après un départ difficile lors de l’épreuve de 9,6 km de vélo.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Celui qui est monté en selle, Xavier Asselin, prend entièrement le blâme. « C’était notre étape la plus difficile. Heureusement, on a réussi à remonter la pente dans les suivantes », explique-t-il.

Son frère, Edward, croit plutôt que c’est la monture qui est à blâmer pour le départ laborieux des Quillés. « C’est le vélo que j’utilise tous les jours pour me déplacer [...] c’est plutôt rudimentaire », plaisante son aîné.

Après avoir pris la 14e place, les cinq comparses ont amorcé leur remontée jusqu’à la plus haute marche du podium lors des épreuves de raquette, de patin, de ski et de course. L’an dernier, les deux frères Asselin et leur ami Félix Bédard avaient terminé au troisième échelon sur courte distance avec deux autres équipiers. L’ajout du patineur Alexis Marceau et du fondeur Thomas Csisztu aura fait la différence cette année,

« On est là pour le plaisir avant tout, on est une gang d’amis et on passe la fin de semaine à Québec. Après avoir terminé troisième, on visait la première place et on a mis les bouchées doubles pour y arriver. », conclut Xavier Asselin.