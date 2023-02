Canadien: Johnathan Kovacevic se fait un nom

Si certains partisans du Canadien ne connaissaient pas bien Johnathan Kovacevic, ils ont pu découvrir l’étendue de son talent dimanche.

• À lire aussi: Canadien: Harvey-Pinard fait mieux que McDavid

• À lire aussi: LNH: la chasse au «trésor» Connor Bedard

• À lire aussi: Tournoi pee-wee: c’est la folie pour Carey Price à Québec

La recrue de 25 ans s’est bien amusée lors du concours d’habiletés, se démarquant aux épreuves du patineur le plus rapide, au tir le plus puissant et en échappée.

Kovacevic a aussi demandé à la foule de l’encourager, soutenant qu’un entraînement public dans un amphithéâtre presque plein permettait aux professionnels de se « rappeler pourquoi on joue au hockey ».

« Un événement comme celui d’aujourd’hui me donne une bonne indication que je fais maintenant partie de l’équipe, que je me sens à l’aise ici. [...] Maintenant, j’apporte quelque chose à ce groupe et c’est important pour ma confiance », a expliqué le défenseur.

Du ballottage à joueur régulier

Kovacevic revient de loin. Le choix de troisième tour des Jets de Winnipeg en 2017 a été réclamé au ballottage par le CH tout juste avant le début de l’actuelle saison. Peu nombreux sont ceux qui avaient prédit qu’il jouerait 51 des 56 premiers matchs des siens, en plus d’être l’un des rares membres du Tricolore avec un différentiel positif (+1).

L’Ontarien est donc en train de faire sa niche à Montréal. Il habite dans le Vieux-Port avec sa copine, apprécie les bons restaurants et perfectionne son français appris dans sa jeunesse à l’école.

« [Les cours de français offerts par le Canadien] vont bien, a-t-il dit dans la langue de Molière. Je fais mon possible, mais je dois pratiquer beaucoup. »