En mode lecture: le système judiciaire sur la sellette

Signé Constance Debré, un petit livre qui va marquer les esprits.

Constance Debré a longtemps été avocate avant de tout laisser tomber pour prendre la plume à temps plein. De ce fait, elle connaît bien l’autre côté de la médaille, celui qu’on n’a pas l’habitude de montrer parce qu’il n’est guère très reluisant.

Dans l’immeuble d’une banlieue des environs de Paris, un jeune homme de 19 ans va tuer à coups de couteau sa vieille voisine de l’appartement du dessous.

Cette femme, pourtant, il l’aimait bien. Il était même l’une des rares personnes à la trouver gentille. Puisqu’elle était veuve et qu’elle n’avait plus le moindre contact avec son fils, il allait pour elle à la pharmacie ou à l’épicerie deux, voire trois fois par semaine. Comme ça, juste pour lui rendre service. Alors forcément, il avait le code de sa carte bancaire...

Crime et châtiment

Ce meurtre, il n’était pas prémédité. C’est la peur et l’instinct de survie qui en ont été les principaux déclencheurs, le jeune homme devant encore 450 euros à un dealer du genre sadique.

Et après avoir tranché la gorge de la malheureuse octogénaire, le jeune homme retournera simplement chez son père dans l’appartement du dessus, où il vit avec sa petite amie et leur fillette de presque trois ans.

Six jours plus tard, lorsque la police se présentera, elle n’aura donc aucun mal à lui mettre la main au collet. Commencera alors le procès et, ô surprise, ce procès finira aussi par devenir celui du système judiciaire et de la société en général.

Un texte court qui bouscule et qui dérange, dont on a adoré le style concis.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Les chroniques de Bond Street 3

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

L’autrice écossaise M. C. Beaton a été extrêmement prolifique. En plus de tous les tomes des séries Agatha Raisin et Hamish Macbeth, on lui doit aussi ces fort sympathiques chroniques, qui racontent les tribulations d’un groupe d’aristocrates sans le sou du XIXe siècle ayant eu la riche idée d’ouvrir un hôtel pour ne vivre aux crochets de personne.

House of Gucci

Photo fournie par les Éditions HarperCollins

Si on n’a pas encore vu le film du même nom que Ridley Scott a réalisé en 2021, voici l’occasion rêvée de découvrir l’incroyable histoire de la famille Gucci. Car derrière l’empire qu’elle a bâti se cachent bien des détails sordides. Comme le meurtre de Maurizio, assassiné en 1995 sur ordre de sa femme...

Deux mille mots pour dire le monde

Photo fournie par les Éditions Bouquins

Avec un livre de la grande linguiste Henriette Walter entre les mains, on ne tarde pas à comprendre une chose : quand on s’attarde sur l’origine des mots, il faut s’attendre à tout. Par exemple, qui aurait cru que «caillou» faisait partie des plus vieux termes de la langue française? Ou que «mouchoir» avait longtemps été banni des pièces de théâtre? Et ce n’est là qu’un début...

Emily in Paris – Le livre de cuisine officiel

Photo fournie par lesÉditions Hachette

Pour les fans de la série télé Emily à Paris, c’est le livre à se mettre sous la dent ! Avec ses 80 recettes, il fait le tour des plus grands classiques de la cuisine française : gougères, salade niçoise, soupe au pistou, cassoulet, bœuf bourguignon, pissaladière, croque-monsieur, choucroute alsacienne, bouillabaisse, crème brûlée, madeleines au miel... Le tout abondamment illustré de photos tirées de la série.

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Sonatine

Sans un bruit

Zach Murdoch n’est pas un gamin comme les autres. À sept ans, il pique encore des crises pas possibles pour des broutilles et plusieurs de ses professeurs le trouvent très difficile, voire bizarre. Ses parents, Cameron et Lisa Murdoch, ont bien sûr fini par développer des stratégies permettant de le calmer, mais parfois, tel qu’on pourra assez vite le constater, rien n’y fait. Et dans ces cas-là, il n’est pas rare d’entendre Zach affirmer qu’il va s’enfuir.

Voilà comment les Murdoch découvriront un matin que leur fils n’est plus chez eux, ni même dans le quartier. En un mot comme en cent, Zach a disparu.

Coupables ou innocents?

Ce qu’on a oublié de préciser, c’est que Cameron et Lisa sont tous deux auteurs de romans policiers et qu’ensemble, ils ont déjà imaginé bon nombre d’intrigues aussi sombres que tordues. Les parents étant souvent les premiers à être suspectés dans les affaires d’enfants disparus, la police de Christchurch aura donc un excellent motif supplémentaire de soupçonner les Murdoch dans cette histoire. Avec raison? Alors là, pas question d’en dire plus!

Le thème n’est certes pas nouveau. Mais revisité par le Néo-Zélandais Paul Cleave, il devient tout simplement captivant. Un beau coup de cœur.