Hockey: Tim Stützle et les «Sens» malmènent les Blues

Tim Stützle est un des attaquants les plus dangereux de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le Nouvel An, et il l’a prouvé une nouvelle fois dans une victoire de 7 à 2 des Sénateurs d’Ottawa face aux Blues de St. Louis, au Centre Canadian Tire.

• À lire aussi: «Les Leafs veulent y aller le tout pour le tout» – Nick Suzuki

• À lire aussi: Gain de 4 à 1 face aux Capitals: les Hurricanes s'amusent en plein air

L’attaquant allemand a inscrit deux buts et une mention d’aide, portant son total de points à 28 depuis le 1er janvier. Dans le circuit Bettman, seuls Matthew Tkachuk (33), Nathan MacKinnon (30) et Connor McDavid (29) ont fait mieux.

La troupe de D.J. Smith a explosé au deuxième vingt en touchant la cible à quatre reprises. Alex DeBrincat, Brady Tkachuk, Drake Batherson et Stützle ont donné des maux de tête à Thomas Greiss au cours de cet engagement.

Shane Pinto et Ridley Greig ont complété la marque. Pour ce dernier, il s’agit d’un premier filet dans la LNH, à son neuvième duel.

En troisième période, Colton Parayko et Tyler Pitlick ont sauvé l’honneur des Blues, qui ont subi une deuxième défaite en autant de matchs depuis la transaction qui a fait de Ryan O’Reilly un membre des Maple Leafs de Toronto.

Le Wild triomphe après une fin de match effrénée

Le Wild du Minnesota a eu chaud, très chaud, dimanche au Xcel Energy Center, mais est parvenu à se sauver avec une victoire de 4 à 3 aux dépens des Predators de Nashville.

Getty Images via AFP

Détenant une avance de deux buts avec cinq minutes à faire au cadran, les hommes de Dean Evason ont levé le pied de l’accélérateur. Roman Josi a d’abord coupé l’écart de moitié en déjouant Filip Gustavsson entre les jambières. Puis, avec 47 secondes à écouler, Nino Niederreiter a ramené les deux équipes à la case départ en faisant habilement dévier le tir de son compatriote suisse.

Une prolongation semblait inévitable, à ce moment... mais Ryan Hartman n’avait pas dit son dernier mot. Un tir de la pointe de Jonas Brodin a ricoché sur l’attaquant de puissance du Wild, qui a offert une deuxième victoire consécutive aux siens.

Kirill Kaprizov — qui d’autre — a été l’autre héros du match pour les favoris locaux. Il a obtenu un doublé, portant son total à 33 buts et 66 points depuis le début de la campagne. Brandon Duhaime a aussi noirci la feuille de pointage, en tout début de période médiane.

De leur côté, les «Preds» s’éloignent peu à peu d’une présence en séries éliminatoires. Ils ont subi un troisième revers à leurs quatre derniers matchs.

Tommy Novak a été le seul autre marqueur de la formation du Tennessee. Il a aussi amassé deux mentions d’aide.